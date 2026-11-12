Lula diz que Brasil voltou a ser respeitado e destaca investimentos externos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou, em transmissão ao vivo nas redes sociais nesta quinta-feira (12/11), os investimentos internacionais anunciados em sua agenda na Turquia, no contexto da preparação para a 31ª Conferência das Nações Unidas para Mudança do Clima (COP 31). Segundo ele, os acordos reforçam que o Brasil voltou a ser respeitado no cenário internacional.

Ao lado do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, e do deputado federal André Janones (Rede-MG), Lula ressaltou as parcerias firmadas para financiar projetos de enfrentamento às mudanças climáticas e de recuperação ambiental.

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Segundo Mercadante, os acordos anunciados somam R$ 13 bilhões em investimentos, que devem alavancar outros R$ 26 bilhões em crédito. Entre as iniciativas, estão parcerias com o Fundo Global para o Clima da ONU, a Brookfield, a Algar Generation e a ABP Capital. O presidente do BNDES também destacou a retomada da parceria com o Banco Mundial, após 30 anos, por meio de dois convênios de US$ 1 bilhão cada.

Mercadante afirmou ainda que o Brasil já reúne cerca de R$ 17 bilhões para iniciativas de plantio de árvores nativas e recuperação da Amazônia e de outros biomas. Desse total, R$ 10 bilhões são recursos não reembolsáveis, enquanto o restante corresponde a operações de crédito. Para ele, o reconhecimento internacional do país está relacionado à credibilidade do governo Lula e à agenda ambiental.

Durante a transmissão, o presidente afirmou que o Brasil chegou à conferência climática preparado e apresentou os resultados da COP realizada em Belém. Entre os avanços mencionados, citou a criação do Fundo de Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), a redução de 560 milhões de toneladas de CO2 nas emissões brasileiras e a queda do desmatamento por quatro anos consecutivos. Lula também defendeu o fortalecimento das parcerias com governadores e prefeitos para ampliar os resultados na área ambiental.

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Vitória eleitoral

O presidente atribuiu a recepção positiva que tem recebido de outros líderes mundiais à população brasileira e à vitória eleitoral. Segundo ele, o reconhecimento internacional não é direcionado à sua pessoa, mas ao povo brasileiro e à democracia. “Essa reverência não é para Lula, mas para o povo brasileiro. Por isso, tenho muito orgulho de representar vocês”, disse.

Lula também afirmou que a preservação ambiental e a capacidade de produzir alimentos de qualidade devem contribuir para ampliar o respeito internacional ao agronegócio brasileiro.

“Com os novos acordos, estamos convencidos de que, inclusive, o agronegócio brasileiro passará a ser respeitado no mundo inteiro, porque tem capacidade não apenas de produzir alimentos de qualidade, mas também de produzir preservando o meio ambiente”.

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Ao final, Lula disse que pretende manter uma comunicação mais direta com a população. Segundo o presidente, as conversas com os brasileiros deverão ocorrer de forma diária ou semanal, para evitar interpretações de suas declarações por terceiros.

Janones também agradeceu ao povo brasileiro pela vitória do presidente. “A vitória dele representa também uma vitória sobre o negacionismo. Não temos dúvida de que, se nosso adversário estivesse na Presidência da República, nada disso estaria voltando para o país. Não teríamos um centavo sequer na bagagem em termos de investimentos”, afirmou.