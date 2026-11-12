Fachin dá mais 60 dias para PF aprofundar investigação sobre Ciro Nogueira

Investigação apura se Ciro Nogueira favoreceu interesses do Banco Master no Congresso em troca de vantagens financeiras oferecidas por Vorcaro - (crédito: Lula Marques/ Agência Brasil.)

A investigação que apura a relação entre o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, terá mais dois meses para avançar. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, autorizou a ampliação do prazo do inquérito após solicitação da Polícia Federal, que ainda precisa concluir uma série de diligências.

A decisão foi assinada na quarta-feira (11/11) e contou com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR). A corporação havia solicitado mais tempo para reunir documentos, realizar perícias e aprofundar informações consideradas importantes para esclarecer os fatos.

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O parlamentar está no centro de uma investigação que busca identificar se sua atuação política no Congresso teria atendido a interesses do Banco Master em troca de benefícios financeiros e outras vantagens oferecidas por Vorcaro.

Entre os pontos analisados pela Polícia Federal estão possíveis pagamentos, despesas de viagens e benefícios que teriam sido destinados ao senador. Os investigadores também examinam a relação entre as iniciativas legislativas apresentadas por Ciro Nogueira e os interesses do antigo controlador da instituição financeira.

Emenda Master

Um dos episódios que ganhou destaque na apuração envolve a chamada “Emenda Master”. A proposta apresentada no Senado previa elevar de R$ 250 mil para R$ 1 milhão o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), mecanismo que protege depositantes e investidores em determinadas situações de quebra de instituições financeiras.

A PF investiga se a iniciativa parlamentar teve relação direta com interesses defendidos por Vorcaro. Mensagens e documentos obtidos durante as apurações passaram a integrar o conjunto de elementos examinados pelos investigadores.

A extensão do prazo permitirá à Polícia Federal avançar na análise de materiais apreendidos, informações financeiras e registros relacionados aos investigados. Também estão previstas novas oitivas e solicitações de documentos para esclarecer episódios que ainda não foram completamente elucidados.

Aeronave em Brasília

Outro ponto que permanece sob investigação envolve relatos sobre o possível transporte de dinheiro em espécie em uma aeronave que esteve em Brasília, em agosto de 2024. A PF busca identificar os passageiros, verificar registros de movimentação no hangar e esclarecer o destino de uma sacola mencionada em depoimento de um ex-copiloto.

Para isso, os investigadores pretendem reunir informações de empresas de táxi aéreo e do hangar utilizado pela aeronave, além de ouvir pessoas que possam contribuir para a reconstrução dos acontecimentos.

A apuração também considera informações sobre movimentações financeiras e possíveis vantagens econômicas que teriam sido concedidas ao parlamentar.

Repercussão política

O inquérito envolvendo Ciro Nogueira integra um conjunto mais amplo de investigações sobre as operações do Banco Master e a atuação de Daniel Vorcaro. O caso ganhou dimensão nacional diante das suspeitas de irregularidades financeiras e das possíveis conexões entre o grupo empresarial e agentes públicos.

A Polícia Federal procura esclarecer se houve contrapartidas políticas em benefício da instituição financeira, especialmente no âmbito do Congresso Nacional.

Com a autorização de mais 60 dias, os investigadores terão uma nova oportunidade para concluir as medidas pendentes e consolidar os elementos reunidos até agora. Ao final dessa etapa, as informações poderão subsidiar a análise do Ministério Público sobre os próximos encaminhamentos do caso.

As suspeitas ainda estão sob investigação e não representam, por si só, comprovação de culpa do senador. Ele nega envolvimento com o esquema de corrupção.