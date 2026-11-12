Operação Falso Mérito mira fraudes em concurso da PF, impede posse de escrivão e confisca bens

A operação busca aprofundar investigações sobre um suposto esquema de fraudes no concurso público de 2025 - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (12/11), a Operação Falso Mérito para aprofundar investigações sobre um suposto esquema de fraudes no concurso público de 2025 para ingresso em suas próprias fileiras. A operação atinge seis investigados, com o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária no Paraná, no Distrito Federal e em Santa Catarina.

Leia também: Homem é preso por furtar todos os móveis de casa em São Sebastião

As medidas foram autorizadas pela 3.ª Vara Federal de Campo Grande. A atuação da PF busca impedir que possíveis benefícios obtidos por meio das fraudes se convertam em vantagens funcionais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Baleado por PM dentro de van na Asa Sul recebe alta hospitalar

Por determinação judicial, um dos investigados deverá ser desligado do Curso de Formação Profissional da Polícia Federal, realizado na Academia Nacional de Polícia, em Brasília. Outro investigado, aprovado para o cargo de escrivão, está impedido de tomar posse.

Leia também: Medalha Chiquinha Gonzaga para Eduarda Campopiano gera protestos

A Justiça Federal também determinou medidas para atingir o patrimônio dos investigados, incluindo o sequestro de um veículo de alto valor e de um imóvel, além do bloqueio de até R$ 1,72 milhão em ativos financeiros.