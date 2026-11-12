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OPERAÇÃO FALSO MÉRITO

Operação Falso Mérito mira fraudes em concurso da PF, impede posse de escrivão e confisca bens

Operação atinge seis investigados, com o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária no Paraná, no Distrito Federal e em Santa Catarina

A operação busca aprofundar investigações sobre um suposto esquema de fraudes no concurso público de 2025 - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
A operação busca aprofundar investigações sobre um suposto esquema de fraudes no concurso público de 2025 - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (12/11), a Operação Falso Mérito para aprofundar investigações sobre um suposto esquema de fraudes no concurso público de 2025 para ingresso em suas próprias fileiras. A operação atinge seis investigados, com o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária no Paraná, no Distrito Federal e em Santa Catarina.

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As medidas foram autorizadas pela 3.ª Vara Federal de Campo Grande. A atuação da PF busca impedir que possíveis benefícios obtidos por meio das fraudes se convertam em vantagens funcionais.

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Por determinação judicial, um dos investigados deverá ser desligado do Curso de Formação Profissional da Polícia Federal, realizado na Academia Nacional de Polícia, em Brasília. Outro investigado, aprovado para o cargo de escrivão, está impedido de tomar posse.

A Justiça Federal também determinou medidas para atingir o patrimônio dos investigados, incluindo o sequestro de um veículo de alto valor e de um imóvel, além do bloqueio de até R$ 1,72 milhão em ativos financeiros.

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 12/11/2026 17:31 / atualizado em 12/11/2026 17:32
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