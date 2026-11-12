Homem é preso por furtar todos os móveis de casa em São Sebastião

Da residência, foram levados televisor, geladeira, freezer, fogão com botijão de gás, máquina de lavar, ar-condicionado, micro-ondas, aparelho de som e até a cama - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem de 37 anos foi preso preventivamente, nesta quinta-feira (11/11), suspeito de furtar praticamente todos os bens de uma residência no Bairro São José, em São Sebastião. A ação foi realizada por agentes da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), com o apoio da 31ª DP (Planaltina).

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O crime ocorreu entre os dias 25 e 26 de agosto de 2026, momento em que a proprietária estava no trabalho. Da residência, foram levados televisor, geladeira, freezer, fogão com botijão de gás, máquina de lavar, ar-condicionado, micro-ondas, aparelho de som e até a cama do casal. Ao retornar do expediente, a moradora encontrou o imóvel totalmente vazio. Veja:

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Segundo as investigações, o suspeito era vizinho da vítima e havia sido flagrado por ela dentro do imóvel quatro dias antes do crime, quando justificou que apenas fecharia a porta. Na véspera do furto, o homem anunciou que se mudaria da região e desapareceu. Por meio de imagens de câmeras de segurança, os policiais identificaram o veículo usado no transporte dos objetos e chegaram ao comprador dos itens, que confirmou ter adquirido o material com o investigado.

Com o avanço da apuração, que também revelou antecedentes do suspeito pelo mesmo tipo de crime em Goiás, a 30ª DP solicitou a prisão preventiva. O homem foi localizado em um abrigo social no Arapoanga, em Planaltina, e levado à disposição da Justiça.

Ele responderá pelo crime de furto (artigo 155 do Código Penal), cuja pena varia de 1 a 6 anos de reclusão, além de multa. A PCDF ressalta que informações anônimas podem ser repassadas pelo telefone 197.