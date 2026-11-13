PGR se manifesta contra revisão criminal de condenação de Bolsonaro

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifestou contra a revisão criminal solicitada pela defesa de Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. No parecer, enviado na quinta-feira, 12, ao ministro Kassio Nunes Marques, relator da ação, ele diz que os advogados não apresentaram fatos para justificar a revisão da decisão da Corte.

Na petição, a defesa do ex-presidente pedia, em caráter liminar, a anulação da sentença proferida pela Primeira Turma, que o julgou culpado na ação penal sobre a trama golpista do 8 de Janeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Gonet sustenta não haver evidências de cerceamento à defesa de Bolsonaro. E que a condenação se baseou em provas.

"As dúvidas que a petição inicial, apoiada no parecer técnico, suscita sobre a rastreabilidade de procedimentos técnicos não são capazes de, por si, evidenciar a inocência ou revelar uma causa especial de diminuição de pena" diz o parecer.

Dentre as afirmações feitas na petição inicial da defesa de Bolsonaro estavam questionamentos sobre a integridade da cadeia de custódia de provas utilizadas para condená-lo.

Os advogados apresentaram parecer feito após o fim da ação penal que apontava para supostas inconsistências no material extraído de dispositivos eletrônicos. A defesa alegou diversas nulidades processuais durante a tramitação do processo da trama golpista, como cerceamento de defesa pela falta de acesso integral ao material da investigação, falta de parecer da PGR em alguns procedimentos, entre outros argumentos.

A defesa também mencionou o prazo exíguo para a análise do extenso material probatório.

Após receber a manifestação da PGR, Kassio Nunes Marques deve liberar o caso para julgamento no plenário da Corte. Kassio se tornou relator da revisão criminal por integrar a Segunda Turma da Corte, colegiado que não realizou o julgamento do ex-presidente.

Jair Bolsonaro foi condenado em setembro de 2025 pelos crimes de organização criminosa, abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio.

O pedido da defesa do ex-presidente havia sido apresentado no dia 25 de setembro. Pela segunda vez, os advogados pediram em caráter liminar a suspensão da execução da pena até o julgamento definitivo do recurso. A medida não representa um novo julgamento e é considerada excepcional.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.