Diretório do PT se reúne para avaliar rumos do quarto mandato de Lula

O Diretório Nacional do PT se reúne, nesta sexta-feira, em meio a discussões sobre governabilidade e formação de ministérios no próximo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro ocorre, também, após críticas do presidente da legenda, Edinho Silva, à condução da política monetária pelo Banco Central.

Com a taxa básica de juros (Selic) em 13,75% ao ano, integrantes do PT defendem a redução para menos de 10%, além de afirmarem que a manutenção desse patamar, na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), corroborou com a agenda da oposição a Lula.

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José Sérgio Gabrielli, coordenador do programa econômico da campanha do presidente, defende planos para integrar as políticas econômicas do governo e as ações monetárias com o objetivo de estabilizar a inflação sem aumentar a Selic.

Embora não seja possível afirmar como as questões relacionadas à Selic serão tratadas em eventual resolução aprovada pelo diretório nacional do partido, Edinho Silva tem falado publicamente ser contrário à manutenção dos juros em 13,75% e crítico da ideia de corte de gastos. Como estratégia para controle da inflação, propõe o aumento de caixa pela receita por meio do fim de desonerações e incentivos fiscais a setores econômicos.

Apesar de o presidente do PT e de membros do partido resistirem a cortes de gastos, o governo Lula enviou ao Congresso um projeto de lei complementar que diminui o espaço fiscal para avanço de despesas e amplia instrumentos para controle de despesas. A previsão do texto é que haja economia de R$ 60 bilhões no orçamento de 2027.

A reunião ocorrerá, também, enquanto o governo projeta seu quadro ministerial. Há especulações sobre se o Ministério da Fazenda, por exemplo, continuará a cargo de Dario Durigan. O mercado vê com bons olhos nomes como o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) ou o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), porém há possibilidade de a pasta ser comandada por um representante economicamente simpático ao diretório do PT.

Participantes

Sem a presença de Lula, que cumpre agenda internacional, a reunião contará com os líderes do governo no Senado e na Câmara, Teresa Leitão (PT-PE), e Pedro Uczai (PT-SC), respectivamente.

Durante a corrida eleitoral, a transmissão de uma reunião interna do PT no YouTube mostrou que Lula culpou Edinho pela derrota no primeiro turno para Flávio Bolsonaro (PL). O presidente do PT foi coordenador da campanha do chefe do Executivo à reeleição.

"Acho que fizemos uma campanha aquém da minha possibilidade. Poderíamos ter feito mais. Disse para Edinho que essa foi a campanha menos organizada de que participei desde 1989", desabafou Lula.

Na ocasião, a transmissão do ato foi disponibilizada pelo PT para os jornalistas, que não puderam entrar na reunião, mas acabou sendo retirada do ar enquanto o presidente fazia as críticas. Parte das declarações foi divulgada posteriormente.

Queixas à Executiva Nacional durante a campanha também foram feitas nessa quinta-feira por presidentes do PT nos estados, durante reunião na sede do partido, em Brasília. O Correio apurou que representantes da legenda reclamaram da falta de recursos de campanha em seus respectivos estados.

Além do encontro nessa quinta-feira, a sede do PT foi palco de uma reunião do grupo Construindo um Novo Brasil (CNB), corrente majoritária do partido, que tem como participantes Edinho Silva e o vice-presidente nacional da sigla e seu opositor declarado, Washington Quaquá, prefeito de Maricá (RJ).

O Correio tentou acompanhar a repercussão da reunião, mas equipes da sigla não permitiram. Em meio às desavenças entre Edinho e Washington Quaquá, a reportagem apurou que o clima estava pesado entre participantes do encontro.



