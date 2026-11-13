Ajuste fiscal: Guimarães diz que Câmara votará PLP "imediatamente" após Senado

Líder do PT, deputado Pedro Uczai, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o ministro José Guimarães - (crédito: Reprodução/X)

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), José Guimarães (PT), afirmou que há acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para que o projeto de lei complementar (PLP) seja votado na Casa “imediatamente” após a conclusão da tramitação no Senado Federal.

Ele se reuniu nesta sexta-feira (13/11) com Motta, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e o líder do PT, deputado Pedro Uczai (PT-SC). Guimarães contou nas redes sociais que, durante a reunião, agradeceu, em nome do governo, a aprovação do texto-base da matéria nesta quinta-feira (12) pelo Senado Federal e pediu celeridade na tramitação na Câmara.

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“Nossa expectativa, conforme acertamos com Motta, é que na hora que o Senado concluir a votação, imediatamente Motta colocará à votação na Câmara”, afirmou o ministro. Na avaliação dele, o projeto é “muito importante para o país” e as mudanças feitas pelo relator, senador Eduardo Braga (MDB-AM), o melhoraram.

Estive hoje com o presidente da Câmara, Hugo Motta, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o líder do PT na Câmara, deputado Pedro Uczai.Agradecemos, em nome do governo, a aprovação do texto-base do ajuste fiscal (PLP 299/2026) no Senado nesta quinta-feira (12). Com as sugestões dos senadores, o projeto foi aperfeiçoado.Os destaques serão votados na terça-feira (17). Assim que a votação terminar no Senado, o presidente Hugo Motta leva a matéria imediatamente ao plenário da Câmara. — José Guimarães (@joseguimaraesce) November 13, 2026

O Senado aprovou o texto-base do PLP nesta quinta, mas a votação de quatro destaques — que podem alterar o ajuste fiscal — foi adiada para a próxima terça-feira (17). “Transferi os destaques porque todos nós estávamos muito cansados do debate ao longo do dia, e naturalmente todos vão poder refletir sobre os destaques, para ver se mantém ou retira”, disse o presidente Alcolumbre na noite de ontem, após a votação.

“É assim que se constrói maiorias, o melhor caminho para consolidar a economia brasileira, fazendo esse esforço conjunto para garantirmos a estabilidade fiscal e social e, assim, o presidente assumir seus compromissos feitos durante a campanha eleitoral”, disse o ministro.

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Ainda segundo o ministro, durante a reunião, foi programada a agenda de votação de outras matérias de interesse até o final do ano. Motta também comentou a reunião nas redes sociais, mas sem prometer uma votação na próxima semana.

“O ministro agradeceu ao Senado pela votação do projeto de ajuste fiscal do governo (PLP 299/2026) e pediu celeridade na votação da medida na Câmara. Acertamos também que, assim que o Presidente Lula voltar de viagem, trataremos de outras agendas”, escreveu Motta nas redes sociais. "Acertamos também que, assim que o Presidente Lula voltar de viagem, trataremos de outras agendas", completou.

Recebi hoje o ministro de Relações Institucionais, @joseguimaraesce, o presidente do Senado, @davialcolumbre , e o líder do PT, deputado @uczai. O ministro agradeceu ao Senado pela votação do projeto de ajuste fiscal do governo (PLP 299/2026) e pediu celeridade na votação da medida na Câmara. Acertamos também que, assim que o Presidente Lula voltar de viagem, trataremos de outras agendas. November 13, 2026

Ainda na tarde desta sexta-feira, o presidente Hugo Motta se reúne com o ministro do Planejamento e Orçamento (MPO), Bruno Moretti, para tratar do PLP. “Nós vamos fazer uma reunião daqui a pouco para que a gente possa construir as condições para votar esse projeto na Câmara, tão logo ele seja aprovado no Senado”, disse Moretti em entrevista à Globonews.