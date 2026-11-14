Senado declara Claro como vencedora do pregão de iPhones

O Senado Federal declarou, nessa sexta-feira (13/11), a Claro como a vencedora da licitação responsável por dar segmento ao pregão que fornecerá 425 telefones celulares a servidores e parlamentares da Casa. Os aparelhos incluem um lote de 96 iPhones 18 Pro, o mais recente da marca Apple, além de outros 330 intermediários das marcas Samsung e Motorola.

A oferta de R$ 4,96 milhões da empresa a colocou na condição de habilitada para prestar o serviço em questão. O montante foi R$ 1,09 milhão mais barato do que o valor inicialmente estimado pelo Senado, de R$ 6 milhões. No entanto, a assinatura do contrato ainda depende da homologação do resultado do pregão. Ou seja, a assinatura do termo ainda precisa ser feita para a formalicação do contrato.

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Os aparelhos serão emprestados pela Claro durante os 48 meses previstos no contrato firmado. Ou seja, o fornecimento será em regime de comodato. Depois de dois anos, metade do acordo, os celulares serão trocados. A troca será realizada com base na "evolução tecnológica" dos aparelhos, conforme o edital. Os iPhones mais avançados serão destinados a senadores e alguns diretores do Senado.

Além do fornecimento dos telefones, o acordo prevê a instalação de modems de internet, com 100 aparelhos de 4G ou 5G; 150 unidades de chips de dados; 300 minutos mensais de ligações internacionais; e reserva de R$ 576 mil para serviços em viagens internacionais durante os 4 anos.

A licitação foi criticada por diferentes políticos. O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) disse que pretende suspender a contratação do serviço ao entrar em contato com o Tribunal de Contas da União (TCU). "O Brasil está afundado em dívidas e o presidente do Senado está preocupado em garantir que seus parlamentares tenham o iPhone do ano", afirmou.

Cleitinho (Republicanos-MG), senador e governador eleito de Minas Gerais, disse que a compra é fazer "o povo brasileiro de otário".

O Senado, enquanto isso, afirma que a licitação é indispensável para "garantir o desempenho das atividades institucionais, assegurando conectividade contínua para parlamentares e servidores".