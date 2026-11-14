Janones acusa ala da esquerda de atacar Lula por ajuste fiscal

Pacote de contenção de despesas enviado ao Congresso enfrenta resistência de parlamentares da base, como o vice-líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias - (crédito: Ricardo Stuckert/Divulgação)

O deputado federal André Janones (Rede-MG) acusou integrantes da esquerda de promover uma campanha contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em meio à insatisfação de parlamentares e militantes com as medidas de ajuste fiscal apresentadas pelo governo após a reeleição.

Desde sexta-feira (13/11), o congressista tem utilizado as redes sociais e o canal de WhatsApp "Exército do Lula", criado por ele, para rebater críticas ao petista e denunciar o que considera uma tentativa de desmobilizar seus apoiadores.

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Sem identificar os responsáveis, Janones afirmou que a repercussão negativa das propostas não tem "nada de orgânico" e atribuiu a movimentação a adversários do próprio campo político. Em uma das mensagens enviadas ao canal, declarou que "Tudo que está sendo direcionado por um bando de radicais extremistas que acham que temos medo deles".

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O deputado também demonstrou insatisfação com políticos que, segundo ele, conquistaram seus mandatos com o apoio de Lula, mas passaram a atacá-lo poucos dias depois das eleições em busca de visibilidade nas redes sociais.

Em publicação no X, criticou o fato de que, apenas 18 dias após o pleito, integrantes da esquerda já estariam fazendo ataques ao presidente de uma maneira que, em sua avaliação, nem o Centrão e a imprensa haviam feito.

Em outra mensagem enviada no canal, Janones demonstrou decepção com a origem das críticas: "No final os 'inimigos' não estavam na extrema direita", escreveu.

"No final os 'inimigos' não estavam na extrema direita", escreveu. (foto: Reprodução)

Divergências sobre o ajuste fiscal

As manifestações ocorrem em meio à resistência de setores da esquerda ao pacote de ajuste fiscal encaminhado pelo governo ao Congresso Nacional. Parlamentares contrários às medidas argumentam que a contenção das despesas pode prejudicar a população de menor renda e defendem que o equilíbrio das contas públicas seja alcançado por meio de uma contribuição maior dos mais ricos.

Entre os críticos está o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), vice-líder do partido na Câmara, que tem se posicionado contra o novo ajuste proposto pelo Executivo.

Lula foi eleito falando em mais direitos e mais crescimento econômico. Não podemos aceitar impassíveis esse receituário de ajuste fiscal que, associado aos juros altos, pode nos levar a uma recessão econômica. Não há gastança. O Brasil tem um dos menores déficits primários do mundo: 0,34%, segundo o FMI. Nós não podemos ficar reféns do mercado e Faria Lima que querem sabotar o governo do presidente Lula e derrubar a popularidade conquistada nas urnas! — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) November 11, 2026

Embora não tenha mencionado diretamente o projeto nas mensagens, Janones passou a questionar o comportamento de "militantes da extrema esquerda" logo após as manifestações contrárias à proposta. O parlamentar também acusou essas pessoas de divulgar informações falsas sobre Lula, sem apresentar exemplos específicos das alegações que considera enganosas.

Em áudio encaminhado aos participantes do "Exército do Lula" na noite de sexta-feira, o deputado saiu em defesa do presidente e rejeitou a possibilidade de que ele apoiasse medidas prejudiciais à população mais vulnerável.

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"O presidente Lula é o presidente mais comprometido com o povo, com os menos favorecidos, na história desse país. E ele nunca, jamais, apoiou ou apoiaria qualquer proposta que sacrificasse as pessoas que mais precisam."

Na avaliação de Janones, parte da repercussão negativa seria motivada pela busca de engajamento nas plataformas digitais, e não por divergências legítimas sobre as propostas do governo.

Ele classificou as acusações como "mamadeiras de piroca", em referência à notícia falsa que circulou contra o PT durante a eleição presidencial de 2018.

Militantes de extrema esquerda fazendo campanha pedindo para as pessoas deixarem o canal. Tudo isso porque o presidente Lula cometeu o “crime” de se concentrar e se dedicar à agenda internacional essa semana, ao invés de responder mentiras nas redes sociais, criadas por oportunidade que elegeram às custas dele mas que na primeira oportunidade mostraram que a busca pelo like e pela mitada nas redes sociais estão acima do compromisso com o país. Pois saibam que eu me sinto preparado pra combater todas as “mamadeiras de piroca” criadas não só pela extrema direita, como também pelo nosso campo eu ainda não estava. A defesa do mandato do presidente Lula será feita por todos aqueles que confiam na sua história, na sua capacidade, e no seu compromisso com o povo e em especial com os mais pobres. O seu exército confia INTEGRALMENTE no seu marechal, e marchará com ele até o final! E aos covardes que em 18 dias após as eleições já se acham no direito de atacá-lo e fazê-lo refem de uma maneira que nem o centrão e a imprensa juntos nunca fizeram, só dois recados: 1 - Eu não tenho medo de vocês e também sei radicalizar! 2 - A história será implacável com vocês, tenham certeza disso ???? November 14, 2026

O deputado também afirmou que integrantes de seu próprio campo político estariam incentivando apoiadores a abandonar o canal de WhatsApp, onde ele tem compartilhado registros das viagens internacionais de Lula, incluindo a passagem pela Turquia para a COP31 e a agenda nas Filipinas.

Apesar das pressões, Janones sinalizou que não pretende interromper as atividades do grupo para responder aos ataques. Em uma publicação no X, dirigiu um recado aos responsáveis pela mobilização contra o governo.

"Quem estiver esperando que a gente pare tudo isso para responder a tentativa de uma nova mamadeira de piroca, só que agora plantada por aqueles que se dizem do nosso campo, eu só tenho um recado: esperem sentados", afirmou.

O parlamentar também pediu cautela aos apoiadores diante das informações que circulam sobre o ajuste fiscal. Em mensagem enviada ao canal, orientou que "não façam nenhum julgamento antes do presidente se pronunciar."

Após enviar link de post que critica a "extrema esquerda", Janones pediu que seguidores tivessem cautela (foto: Reprodução)





