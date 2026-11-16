Lula e Sánchez defendem multilateralismo e candidatura latino-americana à ONU

Lula e Sánchez ressaltaram a importância de enfrentar o discurso de ódio e a desinformação promovidos pela extrema-direita - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, na manhã desta segunda-feira (16/11), no Palácio da Moncloa, em Madri. Os dois líderes discutiram a agenda bilateral e o cenário político e econômico internacional, com ênfase na defesa do multilateralismo, no fortalecimento da democracia e no combate à desinformação.

Durante o encontro, Lula e Sánchez ressaltaram a importância de enfrentar o discurso de ódio e a desinformação promovidos pela extrema-direita. Também defenderam uma agenda de inclusão social como instrumento para fortalecer a democracia, destacando o papel das eleições na América Latina e na Europa nesse processo.

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Os presidentes também manifestaram preocupação com a atuação do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) diante do avanço dos conflitos armados na Ucrânia e no Oriente Médio. Para os dois líderes, a falta de respostas efetivas do órgão reforça a necessidade de uma reforma em sua estrutura.

Outro tema da reunião foi a sucessão na Secretaria-Geral da ONU. Sánchez reiterou o apoio da Espanha a uma candidatura latino-americana para ocupar o cargo.

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Lula relatou ao presidente espanhol sua participação na COP31, em Antália, na Turquia, e na reunião da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), em Manila, nas Filipinas. O petista destacou o apoio internacional recebido pelo Fundo Florestas para Sempre (TFFF) e a apresentação, pelo Brasil, de mapas do caminho para zerar o desmatamento e viabilizar a transição para o fim do uso de combustíveis fósseis.

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Sánchez, por sua vez, mencionou iniciativas internacionais nas quais Brasil e Espanha atuam em parceria. Entre elas, estão a Aliança Global contra a Fome, o painel da ONU voltado ao enfrentamento da desigualdade e as discussões sobre a tributação dos super-ricos.