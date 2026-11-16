InícioPolítica
MEDALHA DE HONRA

Câmara Municipal do Rio mantém decisão de conceder medalha a Eduarda Campopiano

A Casa rejeitou o pedido da vereadora Mônica Benicio para suspender a concessão da Medalha Chiquinha Gonzaga à deputada estadual do PL de São Paulo

Eduarda Campopiano foi a deputada estadual mais votada em São Paulo e se declara
Eduarda Campopiano foi a deputada estadual mais votada em São Paulo e se declara "a maior inimiga das feministas" - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro rejeitou o pedido da vereadora Monica Benicio (PSol) para suspender a concessão da Medalha Chiquinha Gonzaga à deputada estadual de São Paulo Eduarda Campopiano (PL). A decisão foi publicada nesta segunda-feira (16/11), no Diário Oficial do Município.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

No pedido, Monica argumentava que a homenagem contrariava o propósito histórico da comenda, destinada a homenagear mulheres que se destacam de forma relevante em causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais na sociedade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Eduarda Campopiano foi a deputada estadual mais votada em São Paulo e causou polêmica nas eleições deste ano por se declarar publicamente como a “maior inimiga das feministas”, além de enfatizar pautas conservadoras.

No despacho publicado, a presidente em exercício, Tânia Bastos (Republicanos), afirmou que a suspensão das honrarias somente se aplica nas hipóteses de processo criminal em andamento ou de ato de improbidade administrativa. Além disso, alegou que os questionamentos sobre o mérito da concessão deveriam ter ocorrido durante a análise da proposta.

A medalha gerou grande repercussão na internet. Uma petição criada na quarta-feira (11) pela advogada Jéssica Acocella reúne cerca de 530 mil pessoas e solicita que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro reavalie a decisão.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Beatriz Vasconcelos*

Estagiária da editoria de Política, Economia e Brasil

Jornalista em formação pelo Centro Universitário de Brasília (CEUB). Estagiária na editoria de Política, Economia e Brasil.

Por Beatriz Vasconcelos*
postado em 16/11/2026 15:19
x