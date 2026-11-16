Câmara Municipal do Rio mantém decisão de conceder medalha a Eduarda Campopiano

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro rejeitou o pedido da vereadora Monica Benicio (PSol) para suspender a concessão da Medalha Chiquinha Gonzaga à deputada estadual de São Paulo Eduarda Campopiano (PL). A decisão foi publicada nesta segunda-feira (16/11), no Diário Oficial do Município.
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No pedido, Monica argumentava que a homenagem contrariava o propósito histórico da comenda, destinada a homenagear mulheres que se destacam de forma relevante em causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais na sociedade.
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Eduarda Campopiano foi a deputada estadual mais votada em São Paulo e causou polêmica nas eleições deste ano por se declarar publicamente como a “maior inimiga das feministas”, além de enfatizar pautas conservadoras.
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No despacho publicado, a presidente em exercício, Tânia Bastos (Republicanos), afirmou que a suspensão das honrarias somente se aplica nas hipóteses de processo criminal em andamento ou de ato de improbidade administrativa. Além disso, alegou que os questionamentos sobre o mérito da concessão deveriam ter ocorrido durante a análise da proposta.
A medalha gerou grande repercussão na internet. Uma petição criada na quarta-feira (11) pela advogada Jéssica Acocella reúne cerca de 530 mil pessoas e solicita que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro reavalie a decisão.
*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves
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