Benedita da Silva anuncia aposentadoria após 40 anos de atuação política

Atualmente com 84 anos, Benedita foi a primeira mulher negra a governar o estado do Rio de Janeiro - (crédito: Zeca Ribeiro/Agência Câmara)

A deputada federal e ex-senadora Benedita da Silva (PT-RJ) anunciou que vai se aposentar da vida política após quatro décadas de atuação. A decisão foi revelada pela parlamentar em entrevista à Folha de S.Paulo nesta segunda-feira (16/11). Nas eleições deste ano, Benedita tentou uma vaga no Senado pelo Rio de Janeiro, mas foi derrotada pelos candidatos bolsonaristas Carlos Portinho e Carlos Jordy.

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Atualmente com 84 anos, Benedita foi a primeira mulher negra a governar o estado do Rio de Janeiro. Eleita vice-governadora, assumiu o cargo em abril de 2002, após a renúncia do então titular, Anthony Garotinho, que deixou o posto para concorrer à Presidência da República. “Eu entrei com Lula, saio com ele. Eu me candidatei ao Senado pela última vez”, afirmou.

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Benedita diz que, apesar de deixar a vida eleitoral, não pretende parar com as manifestações políticas, apenas com as atividades nos pleitos. Segundo ela, os planos são continuar participando dos debates internos do PT, lutando pelos direitos dos povos indígenas, comunidades quilombolas, população negra e mulheres.

“O meu descanso não é sem projeto. Eu ainda não pensei porque quero realmente tirar um tempinho para descanso, que é uma coisa que também não dura muito. Pretendo ajudar muito o PT nos debates, nas discussões, voltar a fazer minhas caravanas. Eu também tenho caravana, não é só o Lula. Minha caravana com as mulheres, com os quilombolas. Trabalhar essa questão, para mim, é muito importante”, revelou.

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A petista também avalia que, apesar dos avanços, a política ainda é machista e racista. “A nossa sociedade ainda não se livrou do machismo nem do racismo. E isso você vai para direita, você vai para esquerda, você vai encontrar”, destacou.