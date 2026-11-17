Há um ano, em Guarulhos (SP), teve início o primeiro capítulo público de uma história que abalaria os pilares da República. No aeroporto da cidade, agentes da Polícia Federal prenderam Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ele foi detido preventivamente, com a suspeita de que tentava fugir do país. Naquele momento, porém, nem mesmo os investigadores tinham noção da dimensão do caso. À época, Vorcaro ficou preso por apenas 11 dias.

A primeira prisão do banqueiro foi decretada pelo juiz federal Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal Criminal de Brasília. Vorcaro estava se preparando para pegar um voo para Dubai quando foi detido.

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Fontes da Polícia Federal ouvidas nos últimos meses pelo Correio apontam que a cidade do Oriente Médio foi o principal destino dos recursos desviados do Banco de Brasília (BRB), situação que motivou a primeira prisão de Vorcaro. Atualmente, os investigadores tentam localizar os valores, para ressarcir os entes que sofreram prejuízos como o banco distrital, principal afetado com as fraudes.

A prisão de 17 de novembro de 2025 ocorreu na primeira fase da Compliance Zero, para investigar os crimes de emissão de títulos de crédito falsos, gestão fraudulenta e temerária de instituição financeira, organização criminosa, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.

No dia 28 daquele mesmo mês, Vorcaro foi solto por ordem da desembargadora Solange Salgado, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), sob a condição de cumprir medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, retenção do passaporte e proibição de deixar o país.

O aval da magistrada para a soltura foi criticado por políticos e investigadores, em razão do risco de de o executivo fugir. Quatro meses depois, ele foi preso novamente, desta vez, por ordem do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Mendonça destacou a existência do grupo "A Turma", identificado pela Polícia Federal, com suposto comando de Vorcaro, especializado na atividade de monitorar e intimidar adversários, além da acusação de tentativa de obstruir as investigações. De acordo com a corporação, por meio desse grupo, o banqueiro dava ordens para ameaçar ex-funcionários e testemunhas, intimidar jornalistas, invadir dispositivos e acessar informações sigilosas, além de promover ações de coação para proteger seus interesses.

A defesa nega que Vorcaro seja autor das condutas atribuídas ao cliente e recorreu à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para apontar supostas ilegalidades no caso.

Ao Correio, os advogados Daniel Bialski; Sérgio Leonardo e Engels Muniz, que atuam na defesa do banqueiro, afirmaram que não há elementos para justificar a manutenção da detenção. "Essa é uma prisão sem precedentes. Não existe situação similar que justifique prisão e restrição de liberdade de período tão elástico, sem contemporaneidade e necessidade, bem como sem que sequer exista denúncia contra o ele e nem mesmo perspectiva de processo", enfatizam. "Há iniludível violação de todos os prazos previstos na Lei Processual e Constituição Federal e no conceituado na Declaração Americana e Universal dos Direitos Humanos."

Reavaliação

A previsão preventiva deve ser revista a cada 90 dias. No caso de Vorcaro, a última revisão foi em junho, mas o descumprimento do prazo não provoca soltura automática. A previsão é de que Mendonça reavalie novamente a detenção nos próximos dias.

Em manifestação enviada ao Supremo, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu a prisão. "Estão presentes prova da materialidade e elementos robustos de autoria e subsistem as situações de risco à garantia da ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, uma vez demonstrados a gravidade concreta dos delitos, o relevante papel do investigado na complexa organização criminosa", escreveu o procurador.

O advogado Cezar Eduardo Ziliotto, especialista em direito constitucional, eleitoral e administrativo, afirma que diversos fatores devem ser levados em consideração. "A questão da prisão preventiva merece uma análise mais profunda, que não pode nem deve estar vinculada simplesmente ao seu prazo de duração ou à gravidade do delito em questão", diz. "Embora seja certo que a prisão não pode ser utilizada indevidamente, devendo ser evitada quando for possível, por exemplo, o emprego de outras medidas cautelares (tornozeleira, prisão domiciliar) e, não sendo isso possível, sempre ser por prazo razoável, não podendo ser empregada indiscriminadamente nem para finalidade diversa da prevista em lei", acrescenta.

Mariana Mei de Souza, advogada criminalista, ressalta que a fundamentação para a prisão é a preservação da ordem pública. "Um ano ou quase um ano de prisão preventiva, a meu ver, é muito para se manter uma pessoa presa sem condenação (ou sem sequer uma denúncia da qual ela possa se defender). No entanto, esse prazo não é excepcional na realidade brasileira e não é possível se afirmar que a prisão do banqueiro seja um ponto fora da curva na nossa prática forense", afirma.



