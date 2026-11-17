O plenário do Senado Federal adiou para esta quarta-feira (18/11) a análise dos quatro destaques para alterar o projeto de lei complementar (PLP) que traz propostas de ajuste fiscal das contas públicas.

O adiamento ocorreu após a falta de acordo sobre a manutenção ou não dos destaques, que alterariam o conteúdo do projeto. O pedido veio do relator da matéria, senador Eduardo Braga (MDB-AM), que afirmou ter passado o dia em busca da construção de um consenso, sem êxito.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Durigan diz que o caminho para equilibrar as contas públicas é reduzir privilégios

O plenário aprovou o texto-base na quinta-feira passada (12). Enquanto não concluir a aprovação dos destaques e de um turno suplementar, a matéria não segue para votação na Câmara dos Deputados. Vale lembrar que o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) viaja amanhã, o que pode adiar a votação do projeto na Câmara para a próxima semana.

Segundo o líder do governo na Câmara, deputado Paulo Pimenta (PT-RS), se o Senado aprovar a matéria nesta semana, o projeto será analisado pelos deputados na próxima terça-feira (23). A ideia é que a proposta seja aprovada nos moldes do Senado, para não prolongar a tramitação.

A estimativa é que a medida melhore o resultado primário de 2027 entre R$ 45,1 bilhões e 56,1 bilhões. Em termos gerais, o projeto apresentado pelo senador Jaques Wagner (PT-BA) e relatado pelo senador por Braga reúne propostas de contenção de despesas, revisão de benefícios tributários e mudanças nas regras orçamentárias, que buscam viabilizar o Orçamento de 2027.

Sem acordo sobre destaques

Entre os destaques, está uma emenda do senador Alan Rick (Republicanos-AC) para retirar do texto o trecho que permite ao governo federal limitar o uso de créditos tributários por empresas para quitar impostos federais, em caso de não cumprimento da meta fiscal.

A medida é uma das mais criticadas pelo setor produtivo e interferiu no acordo desta terça (17). Em uma nota assinada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), além de outras 117 entidades, elas acreditam que o dispositivo elevaria o poder do Executivo sobre o assunto. Nos cálculos do governo, o trecho pode render um reforço na arrecadação de R$ 12,8 bilhões a R$ 18,3 bilhões em 2027.

Leia também: Deputado diz que já há consenso sobre ajuste fiscal dentro do PT e critica destaques

Outro destaque que também gerou impasse questionava o dispositivo que limita em R$ 1 bilhão anual — entre 2027 e 2030 — os repasses da União aos Estados e municípios. É uma alteração na Lei Kandir, que estabelece que os repasses ficariam em R$ 4 bilhões ao ano até 2030.

Os senadores da oposição criticam o trecho e dizem que ele tira recursos importantes dos estados. O líder do PL, senador Carlos Portinho (PL-RJ), afirmou que a oposição não pretende recuar no destaque e que o adiamento da sessão foi uma tentativa do governo de conseguir os votos suficientes para manter o trecho. Outro destaque apresentado pelo senador Rogério Marinho (PL-RN) mudaria a proposta substancialmente.

Segundo o líder da oposição no Senado Federal, Rogéri Marinho, o governo chegou a propor um acordo sobre os destaques. O governo teria sugerido que mudanças na Lei Kandir seriam retiradas, assim como a questão da compensação previdenciária, em troca da oposição retirar o destaque para votação em separado do trecho que trata da compensação tributária cruzada.

Em resposta, a oposição sugeriu outro acordo, que o governo recusou. Neste caso, eles retirariam três destaques e contarima com o apoio do governo para aprovar uma emenda da oposição que muda substancialmente o projeto. Entre outros pontos, a emenda sugere limitar a 0,6% o crescimento real das despesas a partir de 2027, percentual mínimo admitido pelo arcabouço fiscal.

Segundo Pimenta, há espaço para uma negociação sobre a Lei Kardir. "Estamos conversando com governadores e várias lideranças, no sentido de achar um caminho do meio e os estados possam garantir esses orçamento que eles tem expectativa", disse.

Saiba Mais Política Senado aprova R$ 1,7 bi em emendas para ações ambientais no Orçamento de 2027

Senado aprova R$ 1,7 bi em emendas para ações ambientais no Orçamento de 2027 Política Motta diz que Câmara deve votar PLP do ajuste fiscal nesta terça

Motta diz que Câmara deve votar PLP do ajuste fiscal nesta terça Política Governo recua em urgência do PL das bets para priorizar ajuste fiscal e big techs