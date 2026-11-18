Ministro da Fazenda (1967-1974) do "milagre econômico", Antônio Delfim Netto costumava olhar primeiro para o câmbio, que considerava o preço dos preços. Em 1968, quando comandava a economia do regime militar, pôs em prática a política de minidesvalorizações cambiais. Pequenas correções frequentes do cruzeiro compensavam o diferencial de inflação entre o Brasil e seus parceiros comerciais. A ideia era dar previsibilidade ao exportador, preservar a competitividade da indústria e evitar que a escassez de divisas interrompesse o crescimento.

Na democracia, já deputado e interlocutor de Fernando Henrique Cardoso e de Luiz Inácio Lula da Silva, Delfim criticava a valorização da moeda sustentada por juros altos, pelo custo que impunha à produção e ao investimento. A lição de Delfim cabe na conjuntura atual. Uma taxa de câmbio competitiva e previsível permite ao empresário planejar a produção e disputar mercados. A desvalorização brusca, em regime de câmbio flutuante, encarece insumos, ameaça a renda das famílias e pode prolongar o aperto monetário. É sob essa pressão que Lula quer aprovar na Câmara, sem novas emendas, o ajuste fiscal articulado pelo ministro do Planejamento, Bruno Moretti.

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Acontece que a alta continuada do dólar encurta o tempo da negociação e estreita a margem para concessões que reduzam o efeito do pacote. Na segunda-feira, o dólar subiu 2,15% e fechou a R$ 5,77, o maior valor desde abril de 2025. Antes da abertura dos mercados após o segundo turno, estava em R$ 4,97. A cotação da moeda americana em reais avançou cerca de 16% nesse intervalo, o que equivale a uma perda de quase 14% do valor do real em dólares, a pior cotação entre 17 das 20 moedas mais usadas no comércio exterior que perderam terreno ante o dólar.

O mercado sentiu o golpe. Trabalhava com a cotação do boletim Focus, a bússola do mercado financeiro, cuja cotação estava em R$ 5,13 quatro semanas antes e subiu para R$ 5,40. O fechamento de segunda já ficou quase 7% acima dessa projeção. Mas não é um problema somente do Brasil. A perspectiva de juros mais altos nos Estados Unidos e a aversão ao risco ajudam a explicar a valorização global do dólar.

Entretanto, a intensidade da queda do real também reflete as dúvidas sobre o rumo da política econômica no quarto mandato de Lula, inclusive sobre o comando da Fazenda. É preciso desarmar uma espécie de tempestade perfeita no comércio exterior. Petróleo, fertilizantes e componentes importados ficaram mais caros em reais. O El Niño acrescenta risco aos preços dos alimentos. Se essas pressões contaminarem as expectativas de inflação, o Banco Central terá menos espaço para retomar os cortes da Selic, mantida em 13,75% ao ano na reunião de 4 de novembro.

Com isso, mesmo com o ajuste fiscal, o crédito continua caro, o investimento perde fôlego e a arrecadação fica mais exposta à desaceleração. Entretanto, sem ele seria ainda pior. É por meio dos juros que o câmbio mais aperta as contas públicas. Parte da dívida é remunerada pela Selic, e a pressão inflacionária pode elevar também as taxas exigidas nos títulos de prazo mais longo.

Acordo na Câmara

Em setembro, a dívida bruta do governo geral estava em R$ 11,1 trilhões, ou 82,9% do PIB. Os juros nominais somaram R$ 1,205 trilhão nos 12 meses até setembro, o equivalente a 8,99% do PIB. O pacote atua no resultado primário, calculado antes dos juros, com meta de superavit de 0,5% do PIB em 2027. Se o custo de rolar a dívida continuar elevado, o ganho primário conviverá com um deficit nominal ainda expressivo.

Traduzindo o economês, o deficit primário é o resultado negativo quando o governo gasta mais do que arrecada com suas atividades correntes (como saúde, educação, salários e investimentos), sem contar os gastos com o pagamento de juros da dívida pública. Ele mede o "esforço fiscal" do governo — ou seja, se o caixa operacional do Estado está equilibrado. Já o deficit nominal acresce ao primário os juros e encargos da dívida pública. É um indicador que mostra o cenário fiscal completo e o valor total que o governo precisa captar no mercado, por meio de emissão de títulos, para honrar todos os seus compromissos no período.

O texto-base do PLP 299/2026 passou no Senado por 45 votos a 31, com mais de 20 emendas acolhidas total ou parcialmente. O substitutivo autoriza bloqueios adicionais de despesas e permite reduzir de 2,5% para 2% o limite de crescimento real dos gastos nos anos em que forem acionadas medidas de contenção. Mas a votação não foi concluída; quatro emendas devem ser votadas hoje. O impacto do ajuste vai de R$ 43 bilhões a R$ 54 bilhões.

Ontem, José Guimarães (PT-CE), ministro das Relações Institucionais, anunciou um acordo para votar o texto na Câmara assim que chegar do Senado. Para abrir espaço na pauta, o governo retirou a urgência do projeto que criminaliza a exploração das bets. Agora, luta para evitar que deputados aprovem emendas ao texto e, com isso, que o Orçamento tenha que voltar para o Senado para nova votação. Mesmo assim, na Câmara, o orçamento subiu no telhado.

A resistência vem dos dois lados. Rachel de Sá, analista da XP, escreveu que as propostas "contribuem para um ajuste no curto prazo", mas vê a dívida em trajetória de deterioração. Lindbergh Farias (PT-RJ) quer fazer "os bancos e bilionários pagarem a conta do ajuste fiscal", com maior tributação sobre lucros, dividendos e grandes fortunas. Na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, defendeu um superavit "construído na democracia, à luz do dia" e reafirmou a opção pelo ajuste gradual.



