A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) aprovou, nesta quarta-feira (18/11), a convocação do ministro Mauro Vieira para prestar esclarecimentos sobre atrasos no pagamento de salários e no repasse de recursos, bem como sobre a gestão orçamentária do Ministério das Relações Exteriores (MRE).
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No documento, os parlamentares citam a reportagem da Veja que revelou que representações diplomáticas e consulares brasileiras no exterior foram comunicadas de que os recursos destinados ao pagamento de salários e ao custeio de suas atividades não seriam repassados na data prevista. Mais de vinte postos, distribuídos em treze países, teriam sido afetados.
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O requerimento é de autoria do deputado Marcel van Hattem (Novo-RS). “A insuficiência de recursos para honrar compromissos dessa natureza levanta dúvidas sobre a capacidade de planejamento financeiro da administração federal e os critérios adotados na distribuição dos recursos públicos”, argumentou.
No documento, ele também relembra que, em 2024, a CREDN aprovou requerimento para discutir a falta de orçamento nas embaixadas brasileiras. Além disso, em 2025, o ministro Vieira solicitou R$ 352 milhões adicionais para assegurar o cumprimento dos compromissos financeiros do Itamaraty nos meses de novembro e dezembro.
“A repetição de situações semelhantes ao longo de exercícios orçamentários sucessivos exige esclarecimentos que ultrapassem a alegação genérica de insuficiência de recursos”, apontou o deputado.
O parlamentar busca esclarecimentos sobre a gestão orçamentária e financeira da pasta, os efeitos dos contingenciamentos, a distribuição dos recursos destinados à rede diplomática e consular e as responsabilidades administrativas pelos atrasos relatados.
Por se tratar de uma convocação, a presença do ministro é obrigatória. No entanto, ainda não há data prevista para Vieira ir à comissão.
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