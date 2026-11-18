Por se tratar de uma convocação, a presença do ministro é obrigatória - (crédito: Lula Marques/Agência Brasil)

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) aprovou, nesta quarta-feira (18/11), a convocação do ministro Mauro Vieira para prestar esclarecimentos sobre atrasos no pagamento de salários e no repasse de recursos, bem como sobre a gestão orçamentária do Ministério das Relações Exteriores (MRE).

No documento, os parlamentares citam a reportagem da Veja que revelou que representações diplomáticas e consulares brasileiras no exterior foram comunicadas de que os recursos destinados ao pagamento de salários e ao custeio de suas atividades não seriam repassados na data prevista. Mais de vinte postos, distribuídos em treze países, teriam sido afetados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Itamaraty nega vistos de funcionários dos EUA para discutir sistema eleitoral

O requerimento é de autoria do deputado Marcel van Hattem (Novo-RS). “A insuficiência de recursos para honrar compromissos dessa natureza levanta dúvidas sobre a capacidade de planejamento financeiro da administração federal e os critérios adotados na distribuição dos recursos públicos”, argumentou.

No documento, ele também relembra que, em 2024, a CREDN aprovou requerimento para discutir a falta de orçamento nas embaixadas brasileiras. Além disso, em 2025, o ministro Vieira solicitou R$ 352 milhões adicionais para assegurar o cumprimento dos compromissos financeiros do Itamaraty nos meses de novembro e dezembro.

“A repetição de situações semelhantes ao longo de exercícios orçamentários sucessivos exige esclarecimentos que ultrapassem a alegação genérica de insuficiência de recursos”, apontou o deputado.

O parlamentar busca esclarecimentos sobre a gestão orçamentária e financeira da pasta, os efeitos dos contingenciamentos, a distribuição dos recursos destinados à rede diplomática e consular e as responsabilidades administrativas pelos atrasos relatados.

Por se tratar de uma convocação, a presença do ministro é obrigatória. No entanto, ainda não há data prevista para Vieira ir à comissão.