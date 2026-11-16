Lula enfrenta divergências dentro do PT e de movimentos sociais em torno da proposta de ajuste fiscal do governo - (crédito: Ozan Kose/AFP)

O plano de ajuste fiscal levado ao Congresso pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem gerado críticas e divisões entre congressistas do PT, movimentos sociais e lideranças da esquerda.

Enquanto o deputado federal e vice-líder do governo na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ), criticou o plano de redução de gastos desenvolvido pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, o senador Humberto Costa (PT-PE), segundo vice-presidente do Senado, manifestou publicamente apoio ao titular da pasta.

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O deputado federal publicou no X que o plano de Moretti derrubaria a economia brasileira. "Ele (Moretti) sabe que a minha preocupação é impedir que a economia brasileira entre em recessão e prejudique o Brasil e o governo do presidente Lula. E ele sempre soube que associar um ajuste fiscal a um aperto monetário num cenário de desaceleração é extremamente perigoso", escreveu.

As críticas do deputado ao ministro do Planejamento tiveram como pano de fundo uma entrevista de Moretti ao jornal Folha de S.Paulo, na qual o ministro afirmou que as críticas ao projeto de ajuste fiscal, que prevê limites de gastos, partiriam de uma "extrema esquerda".

Já Humberto Costa, diferentemente do deputado, usou seu perfil nas redes sociais para reforçar a agenda do governo Lula. "Bruno Moretti, um extraordinário quadro do nosso governo que tem feito brilhante trabalho à frente da pasta, especialmente na missão de organizar a nossa casa para novo momento do país", publicou Costa, em uma foto na qual aparece ao lado do ministro, do titular da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, do deputado federal Paulo Pimenta e da secretária nacional de Finanças e Planejamento do PT, Gleide Andrade.

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Atos contra ajuste fiscal

As divergências em torno do ajuste fiscal também se refletem nas organizações sociais ligadas à base de apoio do governo Lula. Para esta terça-feira (17/11), a União Nacional dos Estudantes (UNE) e outras entidades convocaram manifestações contra a proposta. Já a Central Única dos Trabalhadores (CUT) não se pronunciou sobre a realização de possíveis atos.

Embora adotem diferentes estratégias de atuação contra o ajuste fiscal, as duas entidades assinaram, na semana passada, um manifesto contrário à medida elaborada pelo ministro do Planejamento, Bruno Moretti.

Além UNE, o manifesto foi endossado por grupos como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). “Não é razoável transferir o peso do ajuste para trabalhadores e trabalhadoras, aposentados e aposentadas e para a população que mais depende dos serviços públicos, sem enfrentar os privilégios e as distorções que persistem no sistema econômico e tributário brasileiro”, disseram as organizações no comunicado.