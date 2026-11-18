"Temos a janela certa para atrair capital e mostrar ao mundo que o Brasil é o lugar certo para investir", disse o ministro - (crédito: Washington Costa/MF)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, negou nesta quarta-feira (18/11) que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atuaria para mudar a meta de inflação. Segundo ele, o ambiente econômico brasileiro fornece segurança para atrair investimentos.

"Não estamos discutindo nenhuma alteração na meta de inflação no Brasil. Construímos mercados de capitais fortes. Temos a janela certa para atrair capital e mostrar ao mundo que o Brasil é o lugar certo para investir, com compromissos ambientais, com compromissos sociais e com compromissos com a democracia", disse o chefe da equipe econômica, em apresentação virtual na 16ª Edição do Bradesco BBI CEO Fórum.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A afirmação ocorre em meio a especulações de governistas de que o Executivo planeja aumentar a meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) como estratégia para que o Banco Central reduza a taxa básica de juros (Selic), que atualmente é de 13,75% ao ano.

Embora reconhecesse haver especulações de mudanças na meta de inflação, Durigan disse não ver o fortalecimento desse debate no PT. "No há risco disso ganhar tração e se tornar uma posição majoritária no partido", garantiu o ministro, ao também negar que a sigla do presidente Lula tivesse fechado questão sobre alguma medida de controle de capital.

Compromissos e reformas

No evento, Durigan falou também que o ajuste fiscal do projeto de lei complementar (PLP) em discussão no Senado não seria o ideal e que o risco fiscal é a chave que impacta os juros. Ele também comentou que a atuação fiscal seria o principal ativo do governo para enfrentar a Selic.

Leia também: Corretores de imóveis reforçam estratégias contra a lavagem de dinheiro

"Os resultados fiscais, os primários, que o governo pode controlar, melhoraram ao longo dos anos. Claro, não são ideais, e não estamos atendendo a todas as expectativas que o mercado nos impõe. O risco fiscal é um aspecto fundamental para explicar as taxas de juros, mas há outros presentes", argumentou o ministro.



Ao citar a projeção fiscal do governo e perspectivas para redução da Selic, Dario Durigan reconheceu expectativas do mercado de que o Brasil deve ter crescimento menor do Produto Interno Bruto (PIB) no ano que vem. Essa diminuição no crescimento, segundo o ele, porém, não virá com recessão.

Leia também: Durigan vai ao Alvorada após adiamento de pacote fiscal no Senado

A participação de Durigan no evento do Bradesco ocorreu logo após um encontro do titular da Fazenda com Lula. A conversa entre os dois, no Palácio da Alvorada, teve como contextos as expectativas do mercado financeiro sobre quem assumirá a Fazenda no Lula 4 e as negociações políticas à aprovação do pacote de ajuste fiscal no Senado.

Considerada prioritária para o governo, a proposta prevê mecanismos para limitar gastos fiscais. Inicialmente previsto para ser aprovado pela Casa ontem (17), o texto sofreu resistência de parlamentares da oposição. Há, no entanto, expectativas tanto do governo quanto do senador da Eduardo Braga (MDB-AM), relator da matéria, de concluir a votação ainda hoje para que, caso aprovada, seja enviada à Câmara dos Deputados.