Ficou acertado que o presidente nacional do PSB, João Campos (foto), comandará a federação nos anos pares, enquanto o dirigente do PDT, Carlos Lupi, assumirá a função nos ímpares - (crédito: TV PT/Reprodução)

O clima nas hostes do PSB após o acerto pela federação com o PDT é de animação. Ao Correio, interlocutores da legenda avaliaram que o saldo das negociações foi positivo e provocou um verdadeiro "rebuliço" nas fileiras socialistas. A expressão, utilizada por uma dirigente, traduz o entusiasmo com o desfecho das tratativas e o novo arranjo partidário.

O entendimento também se estendeu à divisão de poder. Ficou acertado que o presidente nacional do PSB, João Campos, comandará a federação nos anos pares, enquanto o dirigente do PDT, Carlos Lupi, assumirá a função nos ímpares. Na prática, o desenho assegura ao socialista o controle da associação partidária durante os períodos eleitorais, ponto considerado estratégico nas costuras entre as duas siglas.

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Na composição da Executiva Nacional, o PSB terá direito a indicar 12 integrantes, enquanto o PDT ficará com oito. Entre os nomes escolhidos por Lupi está a senadora eleita Marília Arraes, que passará a integrar o comando da federação, apesar das resistências apresentadas durante as negociações.

Marília, inclusive, foi uma das vozes contrárias ao acordo durante reunião do diretório nacional do PDT. A parlamentar não escondeu o desconforto com a possibilidade de ficar submetida às decisões do PSB, sobretudo em ano eleitoral. A preocupação tem como pano de fundo as disputas políticas em Pernambuco, onde a senadora mantém projeto próprio e histórico de divergências com o grupo socialista.

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Apesar das ressalvas, prevaleceu o entendimento entre as cúpulas partidárias. A acomodação de Marília na direção nacional, por indicação de Lupi, integra o arranjo construído para administrar as diferenças internas. Resta saber, porém, como o entusiasmo manifestado por dirigentes socialistas se traduzirá nas disputas regionais, especialmente onde PSB e PDT abrigam projetos políticos concorrentes.

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