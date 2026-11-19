Lula também defendeu a oferta de transporte gratuito nos fins de semana como forma de garantir que os trabalhadores possam aproveitar os dois dias de descanso - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, nesta quinta-feira (19/11), a redução da jornada de trabalho e afirmou que trabalhadores descansados têm melhores condições de produzir. Durante a cerimônia de assinatura do decreto que regulamenta o fim da escala 6x1, no Palácio do Planalto, o presidente argumentou que os avanços tecnológicos e digitais ampliaram os ganhos das empresas, mas não foram acompanhados por melhorias proporcionais nas condições de trabalho.

“Todo mundo sabe que uma pessoa descansada produz muito mais do que uma pessoa cansada. Todo mundo sabe que a qualidade de serviço de uma pessoa descansada é melhor em qualquer que seja a área, na área intelectual, na área pesada”, afirmou.

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Lula também criticou a resistência à redução da jornada e disse que os benefícios proporcionados pela modernização das atividades econômicas precisam alcançar os trabalhadores. Segundo ele, os ganhos obtidos pelas empresas com a evolução tecnológica e digital não foram repassados aos empregados.

O presidente citou as dificuldades enfrentadas por trabalhadores que cumprem longas jornadas e ainda precisam enfrentar horas de deslocamento no transporte público. Para Lula, a combinação reduz o tempo disponível para a convivência familiar e o descanso.



“Uma pessoa chega em casa, não tem tempo nem de passar a mão na cabeça do filho. O que nós estamos fazendo aqui é tentar humanizar o mundo do trabalho para que as pessoas saiam para trabalhar não achando que vão pro inferno, saiam para trabalhar achando que vão para um lugar confortável, que vão ter uma jornada normal, que vão ser tratadas com respeito”, declarou.

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Transporte gratuito



Durante o discurso, Lula também defendeu a oferta de transporte gratuito nos fins de semana como forma de garantir que os trabalhadores possam aproveitar os dois dias de descanso. Na avaliação do presidente, a ampliação das folgas precisa ser acompanhada de condições para que as pessoas tenham recursos e mobilidade para visitar familiares e realizar atividades de lazer.



“Não adianta a gente dar dois dias de descanso e a pessoa, por falta de dinheiro, ficar dentro de casa dois dias. Então é importante a gente garantir o transporte gratuito para que as pessoas possam visitar a família, possam visitar os parentes, possam visitar os compadres, as comadres, os filhos e as filhas”, afirmou.

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