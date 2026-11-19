O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mandou um recado aos aliados que disputam espaços na Esplanada dos Ministérios para o seu quarto mandato. Nesta quinta-feira (19/11), após assinar o decreto que sacramenta o fim da escala 6x1, o petista afirmou que não tem pressa para definir os integrantes da próxima gestão e rechaçou tentativas de antecipar indicações por meio da imprensa.

“[Vou indicar ministro] no dia que eu quiser, na data que eu quiser. Ninguém vai indicar ninguém pela imprensa. Eu não tenho pressa… Nem pude ainda festejar minha vitória. Fiquei rouco no dia seguinte”, declarou o chefe do Executivo.

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A fala ocorre em meio à intensificação das articulações de partidos da base e do Centrão por espaço no Lula 4. Nos bastidores, dirigentes partidários e interlocutores do Planalto discutem a redistribuição de ministérios, enquanto nomes cotados para pastas estratégicas começam a circular. O presidente, contudo, sinaliza que pretende manter sob seu controle o ritmo das negociações e a palavra final sobre a composição da equipe. Publicamente, o líder-mor do PT também anunciou a criação de um ministério para os idosos, mas disse que o nome pode ser diferente de "Ministério dos Idosos".

O recado também é dirigido aos aliados que tentam emplacar nomes antes mesmo de uma definição do Palácio do Planalto. Reeleito para mais quatro anos, Lula busca equilibrar a acomodação das forças políticas que o apoiaram nas urnas com a necessidade de construir uma base de sustentação no Congresso Nacional. A declaração desta quinta reforça que, apesar das movimentações nas coxias, o petista não pretende se submeter ao calendário imposto pelos partidos.