Funcionárias têm rosto pintado de preto em suposta homenagem a colega em clínica de estética em SP - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) anunciou neste sábado (21/10) que vai acionar o Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Ministério Público para pedir a investigação de possíveis crimes de racismo envolvendo uma clínica de bronzeamento artificial de Leme, no interior de São Paulo. O caso ocorreu na sexta-feira (20/10), Dia da Consciência Negra, quando funcionárias do estabelecimento apareceram em um vídeo com os rostos pintados de preto em uma suposta homenagem à única colega negra da equipe. A publicação provocou indignação nas redes sociais.

Nas imagens, a proprietária da clínica aparece gravando as funcionárias enquanto apresenta a ação como uma surpresa para a colega. Antes da gravação, a trabalhadora negra havia sido enviada a uma padaria enquanto as demais funcionárias se preparavam para recebê-la. Durante o vídeo, a responsável pela apresentação afirma que todas queriam ficar iguais à colega. Para isso, as mulheres tiveram os rostos escurecidos com maquiagem, numa tentativa de reproduzir a aparência da funcionária.

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Após a repercussão, Erika Hilton afirmou que pretende pedir a apuração do episódio e acompanhar o caso para garantir os direitos da trabalhadora. A deputada também demonstrou preocupação com a possibilidade de a funcionária sofrer represálias no ambiente profissional por causa da exposição do caso. Segundo a parlamentar, a atuação do mandato também terá como objetivo assegurar que a mulher seja protegida.

“Meu mandato está à disposição da vítima e seguirei acompanhando o caso para garantir que seus direitos enquanto pessoa e enquanto trabalhadora sejam respeitados”, declarou Erika Hilton em publicação nas redes sociais.

A deputada também criticou a relação de poder entre empregadores e funcionários e afirmou que situações como essa não podem ser tratadas como uma decisão que cabe exclusivamente ao patrão. “Nós vivemos em um país construído sobre a lógica do racismo, da escravidão e de que o trabalhador é propriedade do patrão para ele fazer o que bem entende, e isso precisa acabar”, afirmou.