O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou neste sábado (21/11), que os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro o visitem no hospital durante o período de internação. A decisão do magistrado acatou pedido da defesa de Jair Bolsonaro.

Ex-presidente deu entrada no hospital na sexta-feira (20/11) com fortes dores abdominais. Segundo o boletim publicado às 14h de sábado pelo Hospital DF Star, Jair Bolsonaro está internado em unidade de terapia intensiva (UTI) com "abdomem agudo obstrutivo".

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De acordo com a decisão do ministro Moraes, os filhos de Jair Bolsonaro Carlos Nantes Bolsonaro e Jair Renan Valle Bolsonaro, e a filha mais nova, Laura, além da enteada do ex-presidente Jair, Letícia Firmo, estão autorizados a acompanhar Jair Bolsonaro durante a internação.

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Essas visitas, no entanto, não poderão ser registradas com celulares, câmeras "ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos que possam registrar imagens ou áudios do custodiado", escreveu o juiz responsável por condenar Jair Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de estado.

"AUTORIZO que os filhos e enteada do custodiado [...] possam visitar JAIR MESSIAS BOLSONARO pelo período que durar a internação, respeitados os horários de visita e as regras de segurança do hospital DF Star, vedado o ingresso de celulares, câmeras ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos que possam registrar imagens ou áudios do custodiado", diz trecho da decisão.

Possibilidade de cirurgia

Embora os boletins do hospital em que Jair Bolsonaro vem sendo tratado não citem nominalmente a possibilidade de cirurgia, o Correio apurou que médicos que o acompanham aguardam desinflamação do quadro do ex-presidente para tomar alguma atitude, seja ela uma intervenção cirúrgica ou não.

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Independente de Jair Bolsonaro precisar — ou não de uma cirurgia —, o ex-presidente só receberá alta do hospital depois de conseguir evacuar. Até o momento, não há previsões de alta tampouco de novo boletim relatando estado de saúde do ex-presidente.