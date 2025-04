Zanin vota contra recurso de deputados do PL acusados de venda de emendas

Zanin vota para manter deputados do PL reús por corrupção - (crédito: Antonio Augusto/STF)

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar nesta sexta-feira (4/4) os recursos contra a decisão que tornou réus deputados do Partido Liberal acusados de corrupção envolvendo emendas parlamentares. O relator, ministro Cristiano Zanin, votou para rejeitar todos os pedidos e foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes.

Na decisão, Zanin disse que “os embargantes, usando como justificativa o saneamento de supostas omissões, buscam apenas a rediscussão da matéria, o que a jurisprudência do STF não admite”.

Os acusados são os deputados Josimar Maranhãozinho (PL-MA) e Pastor Gil (PL-MA), além do suplente Bosco Costa (PL-SE) e de Thalles Andrade Costa (União Brasil). Eles são réus por suspeita de cobrar propina para a liberação de emendas parlamentares.

Os advogados de defesa alegaram “omissão” na decisão da Suprema Corte, afirmação contestada no voto de Zanin. “Não existem indícios suficientes, nesta fase, que descortinem irregularidades no trabalho de coleta e produção de provas, havendo, a princípio, ao menos pelo que se reuniu até este instante, estrita obediência aos requisitos previstos no Código de Processo Penal.”

A votação continua até a próxima sexta (11). Caso tenha pedido de vista, poderá ser prorrogada por até 90 dias, ou, em caso de destaque, ir para o plenário presencial.

O caso

O STF tornou os parlamentares réus pelos crimes de corrupção passiva e organização criminosa. De acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), os homens solicitaram R$ 1,66 milhão para suplementar verba em recursos públicos federais a São José de Ribamar e municípios do Maranhão, no valor total de R$ 6, 67 milhões. O caso ocorreu em 2020.