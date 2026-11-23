O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, confirmou, nesta segunda-feira (23/11), que o governo federal pretende criar o Ministério da Segurança Pública como parte do pacote de medidas sobre o tema, que inclui ainda a proposta de emenda à Constituição aprovada no Senado Federal neste mês de novembro. Em evento no município de São José do Barreiro, no interior de São Paulo, ele disse que o foco principal da nova pasta deve se concentrar no combate ao crime organizado.

“Em muitos lugares do mundo, polícia é ação no território. Se você for verificar em Nova York (EUA), quem fez tolerância zero foi o prefeito de Nova York, porque no mundo inteiro o município tem uma participação importante. Então, o combate ao crime organizado, essa é a prioridade absoluta. Crime Organizado, corrupção, contrabando, há muito trabalho a ser feito”, disse o vice.



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Apesar de já ser dada como certa a criação do ministério, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda deve pensar na estrutura da nova pasta, o que inclui decisões sobre a estrutura administrativa, distribuição de recursos e a escolha de um nome, ainda incerto.

O próprio vice-presidente é um dos favoritos a assumir o ministério, pela experiência enquanto governador de São Paulo. Ele figura ao lado de outros nomes, como o ex-governador do Ceará e ex-ministro da Educação, Camilo Santana, e o promotor do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Lincoln Gakiya.



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A definição, no entanto, deve vir após a promulgação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 18/2025, da Segurança Pública, pelo Congresso Nacional, que ainda deve marcar sessão solene para isso. No início do mês de novembro, o texto foi aprovado pelo Senado Federal, sem a inclusão da redução da maioridade penal, que ainda deve ser tratada posteriormente no Legislativo.