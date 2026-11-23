Como Jensen Huang foi de 'visionário da IA' à queda em desgraça por causa de decisões amorosas - (crédito: BBC Geral)

O CEO da NVIDIA Jensen Huang, retornou, de forma imediata, ao cargo máximo da empresa nesta segunda-feira (23/11), cerca de duas semanas após renunciar. Segundo a empresa, o conselho de administração o reconduziu para ter as mesmas atribuições de antes da renúncia.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump já havia defendido, o retorno de Jensen ao comando da Nvidia. Em publicação nas redes sociais, o republicano pediu que o conselho de administração da companhia reconduza o executivo, que deixou os cargos de presidente e CEO em meados de novembro de 2026.

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"Espero que o Conselho da Nvidia recontrate Jensen Huang. Seria a melhor coisa para a Empresa e, também, para os EUA", escreveu Trump. Em declarações a jornalistas, o presidente já havia reiterado que confia no executivo e que não se oporia ao seu retorno.

Em sua primeira manifestação pública após a saída, Huang reconheceu ter cometido erros graves na vida pessoal que não atenderam aos padrões da empresa e lamentou os transtornos causados ao conselho. Ele também declarou que a Nvidia é o trabalho de sua vida e reafirmou seu compromisso com a companhia e com os Estados Unidos.

O executivo disse estar disposto a atender aos apelos de funcionários, clientes e investidores para reassumir a presidência da empresa, caso o conselho considerasse que essa é a melhor decisão para a companhia e para o país.

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A saída de Huang ocorreu após o vazamento de relatos sobre relacionamentos extraconjugais, incluindo um envolvendo uma empresária investigada por autoridades norte-americanas por suspeita de ligação com a inteligência chinesa.

A possibilidade de retorno mobilizou funcionários e lideranças do setor de tecnologia. A campanha on-line "Stand with Jensen" reuniu mais de 170 mil assinaturas em apoio à recondução do executivo. Entre os nomes que também manifestaram apoio estão Elon Musk, Tim Sweeney, da Epic Games, Garry Tan, da Y Combinator, e Travis Kalanick, da Uber.