Os médicos que acompanham Jair Bolsonaro informaram, nesta segunda-feira (23/11), que o ex-presidente apresentou melhora significativa após a retirada de um acúmulo de fibras alimentares do estômago e de parte do intestino delgado. O material, identificado durante uma endoscopia, provocava dificuldade no trânsito intestinal e contribuía para a distensão abdominal.

A equipe também diagnosticou uma pneumonia broncoaspirativa bilateral, após um episódio de vômito no domingo (22). Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, mas, diante da evolução clínica, os médicos optaram por manter o tratamento conservador e afastaram, neste momento, a necessidade de uma intervenção cirúrgica.

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O cardiologista Brasil Caiado, responsável pelo acompanhamento do ex-presidente, explicou que a nova avaliação do quadro ocorreu depois de uma piora apresentada na tarde de domingo. Bolsonaro teve aumento da distensão abdominal, intensificação das dores, queda na saturação de oxigênio e calafrios após um episódio de vômito. Os sintomas levaram a equipe a solicitar novos exames de urgência, incluindo outra tomografia do abdômen.

“Naquele momento que nós trouxemos para o hospital, ele foi imediatamente submetido a alguns exames, o principal deles a tomografia computadorizada do abdômen, que mostrou uma suboclusão no intestino delgado”, afirmou Caiado.

Inicialmente, os médicos decidiram evitar uma cirurgia em razão do histórico de múltiplas intervenções abdominais de Bolsonaro e da estabilidade clínica apresentada na chegada ao hospital. A opção foi observar a evolução do quadro e tentar reverter a obstrução por meio de medidas clínicas. Segundo Caiado, o ex-presidente permaneceu estável no sábado (21) e na manhã de domingo, mas apresentou uma mudança no estado de saúde durante a tarde.

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A piora também levou à identificação de uma pneumonia broncoaspirativa bilateral. De acordo com o cardiologista, o quadro ocorreu depois do episódio de vômito e foi favorecido pela condição de hipotonia esofágica do ex-presidente, que o torna mais suscetível à broncoaspiração, quando conteúdo do estômago ou da boca é aspirado para as vias respiratórias.

“Isso nos preocupou bastante ontem à tarde”, relatou. Caiado acrescentou que a pneumonia foi identificada em estágio inicial e em proporção menor do que a observada durante a internação de Bolsonaro em março. A equipe iniciou imediatamente o tratamento com antibióticos por via intravenosa. Nas primeiras 24 horas, segundo o médico, houve boa resposta à medicação.

Outro problema identificado durante a investigação foi a dificuldade de funcionamento da sonda nasogástrica, utilizada para retirar o conteúdo acumulado no estômago. Apesar das tentativas de aspiração e lavagem, os médicos perceberam que praticamente não havia saída de resíduos. O cirurgião Cláudio Birolini, que acompanha Bolsonaro desde 2025, sugeriu a substituição do dispositivo e identificou que a sonda estava obstruída.

“Na troca da sonda, notei que ela estava entupida. E, junto com a retirada da sonda, veio um material alimentar fibroso, espesso. Isso nos fez mudar a forma de entender aquela situação”, explicou Birolini.

A partir da identificação do material, os médicos investigaram os hábitos alimentares recentes do ex-presidente. Segundo o cirurgião, Bolsonaro havia intensificado, nas últimas semanas e meses, o consumo de fibras alimentares, como verduras, saladas e frutas, inclusive com casca. A hipótese levantada foi de que a ingestão desse tipo de alimento tivesse contribuído para a formação de acúmulos no sistema digestivo.

A endoscopia confirmou a presença de grande quantidade de material fibroso no estômago. Os médicos identificaram também resíduos no duodeno, primeira porção do intestino delgado. O material recebeu o nome técnico de fitobezoares, massas formadas pelo acúmulo de fibras vegetais e outros resíduos alimentares que não são adequadamente digeridos.

Durante o procedimento, parte desse conteúdo foi retirada do estômago e do duodeno. A intervenção resultou em melhora da distensão abdominal e do desconforto. Segundo Birolini, a descoberta mudou a condução do tratamento, que deixou de ter uma perspectiva predominantemente cirúrgica.

“Então, nesse momento, o tratamento deixa de ser primariamente cirúrgico e passa a ser o tratamento clínico”, afirmou o cirurgião. Ele explicou que uma operação em casos de suboclusão ou obstrução intestinal costuma ser indicada em situações específicas, como quando há sinais de sofrimento intestinal, comprometimento vascular ou perfuração.

O médico ressaltou que a equipe passou os primeiros dois dias avaliando a evolução do quadro sem conseguir identificar com clareza a causa daquela obstrução. Bolsonaro estava havia aproximadamente um ano e meio sem apresentar sintomas semelhantes. A presença das aderências intestinais, no entanto, já era conhecida e representa um fator de risco para novos episódios.

As aderências são faixas de tecido cicatricial que podem se formar após cirurgias e unir estruturas internas do abdômen. No caso de Bolsonaro, são consequência das sucessivas intervenções realizadas depois do atentado a faca sofrido durante a campanha presidencial de 2018. Segundo Birolini, essas aderências são persistentes e não existe tratamento capaz de eliminá-las definitivamente.

“Quando você forma aderências intestinais, o intestino perde a mobilidade dentro do abdômen, fica numa posição mais ou menos fixa. E qualquer evento que crie uma dificuldade ao trânsito pode desencadear um quadro de suboclusão ou obstrução intestinal”, explicou.

O cirurgião acrescentou que a equipe não havia identificado inicialmente um motivo específico para a obstrução, justamente porque o ex-presidente estava há cerca de um ano e meio sem manifestações do problema. A descoberta dos fitobezoares, associada à mudança recente na alimentação, permitiu aos médicos estabelecer uma hipótese para o episódio.

Além da retirada do material por endoscopia, a equipe pretende utilizar medicamentos para tentar dissolver as fibras que ainda podem estar no intestino delgado. A medida busca evitar que o conteúdo acumulado no estômago avance pelo trato digestivo e provoque novas dificuldades na passagem intestinal.

Caiado explicou que a quantidade de fibras encontrada no estômago era elevada e que, por isso, existe a possibilidade de parte desse material ainda estar no intestino. A equipe também acompanha o funcionamento intestinal por meio de exames de imagem e avaliação clínica.

Apesar da melhora relatada, Bolsonaro continua na UTI, sem previsão de alta hospitalar. A permanência na unidade permite o acompanhamento mais próximo das condições respiratórias e intestinais, especialmente diante do episódio de broncoaspiração e do histórico de complicações abdominais.

Histórico de cirurgias

A atual internação está relacionada a um histórico de problemas intestinais que começou após o atentado a faca sofrido por Bolsonaro em 6 de setembro de 2018, durante um ato de campanha em Juiz de Fora (MG). O ferimento atingiu o intestino e exigiu uma cirurgia de emergência. Desde então, o ex-presidente passou por diversas intervenções para corrigir complicações decorrentes da lesão, entre elas procedimentos para reconstrução do trânsito intestinal, correção de hérnias e tratamento de aderências.

Em abril de 2025, Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia de grande porte para tratar uma obstrução intestinal. O procedimento durou aproximadamente 12 horas e teve como objetivo liberar aderências e reconstruir estruturas do sistema digestivo. Desde então, o ex-presidente continuou sob acompanhamento médico em razão das consequências do atentado.

A nova internação começou na sexta-feira (20), quando ele apresentou dores abdominais intensas e foi levado ao Hospital DF Star. A primeira tomografia identificou uma suboclusão no intestino delgado, inicialmente tratada sem cirurgia. A piora registrada no domingo levou à realização de novos exames, que identificaram a pneumonia broncoaspirativa e os fitobezoares.

Prisão domiciliar

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária em Brasília, após condenação a 27 anos e três meses de prisão no processo da trama golpista, por sua participação na tentativa de ruptura da ordem democrática após as eleições de 2022. A execução da pena está sob responsabilidade do Supremo Tribunal Federal (STF), com decisões do ministro Alexandre de Moraes.

Durante a internação, o ministro autorizou medidas específicas para a permanência do ex-presidente no hospital, incluindo a retirada temporária da tornozeleira eletrônica, que deverá ser recolocada após a alta. A custódia permanece sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal, com monitoramento ininterrupto no hospital.

A hospitalização não suspende o cumprimento da pena nem altera o regime determinado pelo STF. As condições estabelecidas por Moraes continuam válidas, com adaptações necessárias ao período de tratamento médico.