Pelas regras, cada empregado terá direito a dois períodos de repouso semanal, com duração de 24 horas consecutivas cada - (crédito: Getty Images)

Dois dias de descanso por semana e jornada máxima de 40 horas semanais. Essas são algumas das mudanças estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego em portaria publicada nesta segunda-feira (23/11), que regulamenta a organização da escala 5x2. A medida também define como será feita a transição da jornada atual de 44 horas semanais e estabelece garantias para os trabalhadores, incluindo a manutenção dos salários e dos pisos das categorias profissionais.

Pelas regras, cada empregado terá direito a dois períodos de repouso semanal, com duração de 24 horas consecutivas cada. Um deles deverá ocorrer preferencialmente aos domingos, e as folgas poderão ser consecutivas. Acordos e convenções coletivas poderão prever formas excepcionais de compensação, desde que seja mantida a média de dois dias de descanso por semana ao longo do mês e que o trabalhador não permaneça mais de seis dias consecutivos em atividade. O trabalho aos domingos e feriados continuará permitido, mas, se não houver folga compensatória na mesma semana, o dia deverá ser pago em dobro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Bolsonaro tem melhora após retirada de fibras acumuladas no estômago

A portaria também determina que, no comércio, o descanso semanal remunerado coincida com o domingo pelo menos uma vez a cada três semanas. Nas demais atividades, a preferência deverá ser garantida ao menos uma vez a cada quatro semanas. A mudança na jornada ocorrerá em duas etapas: entre 16 de dezembro de 2026 e 15 de dezembro de 2027, o limite será de 42 horas semanais.

A partir de 16 de dezembro de 2027, passará a ser de 40 horas. A regra vale também para contratos já existentes e, conforme o texto, a redução da carga horária e a ampliação do descanso “não implicam redução salarial nominal, proporcional ou de qualquer outra espécie salarial”.

Leia também: Governador de Minas anuncia mudança para a China após fim do mandato

O texto ainda estabelece condições para categorias com regimes específicos. Nos turnos ininterruptos de revezamento, a jornada será de seis horas diárias, salvo negociação coletiva, respeitados os limites semanais e os dois dias de repouso. Para quem trabalha 12 horas seguidas por 36 horas de descanso, haverá compensação ou pagamento de horas extras quando a média mensal ultrapassar o limite semanal previsto.

Já profissionais com diploma de nível superior e remuneração igual ou superior a duas vezes e meia o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social ficam dispensados das regras de duração e controle da jornada, mas mantêm o direito aos dois dias de descanso. A portaria também proíbe o início das férias nos dois dias anteriores a feriados ou ao repouso semanal.