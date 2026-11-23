A Câmara dos Deputados começou a analisar nesta segunda-feira (23/11) o pacote de ajuste fiscal do governo federal. A sessão extraordinária, convocada pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), começou no fim da tarde e será realizada em formato semipresencial. A proposta, apresentada por meio do Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026, já foi aprovada pelo Senado e reúne medidas para conter despesas e ampliar a arrecadação federal.

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