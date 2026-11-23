Líder do PL, Sóstenes Cavalcante, diz estar "cristalizado" que o PL não irá integrar o bloco de partidos que anunciaram apoio à reeleição de Motta - (crédito: Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), afirmou a jornalistas nesta segunda-feira (23/11) que há consenso dentro da bancada para não apoiar a reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB) para a Presidência da Casa.

Segundo o líder, está “cristalizado” que o PL não irá integrar o bloco de partidos que anunciaram apoio à reeleição de Motta. O atual presidente conta com o apoio de cerca de 15 partidos, entre eles siglas de centro e a Federação PT-PCdoB-PV.

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Questionado do caminho que o partido deve seguir, Sóstenes não cravou uma alternativa, mas disse esperar uma definição até a próxima semana. Ele também não rejeitou a possibilidade de apoiar a candidatura de um parlamentar do Centrão que fizesse frente ao nome de Motta.

Ao optar por ficar de fora do bloco, o PL pode ficar isolado e perder a prioridade na escolha de cargos na Mesa Diretora e no comando de comissões importantes, caso Motta seja reeleito. Se ingressasse no bloco, a sigla — que terá a maior bancada da Câmara, com 121 deputados — tende a ser a primeira a escolher os espaços que quer ocupar.

O PL enfrenta um racha interno para definir posicionamento diante da Presidência da Câmara. Nas últimas reuniões, os parlamentares do partido não tinham chegado a um acordo sobre apoiar a reeleição de Motta ou lançar um nome próprio para a disputa.

Uma candidatura própria do partido é defendida pela maioria dos deputados. Um deles é o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que considera a gestão do atual presidente Motta muito ligada ao governo do presidente Lula (PT).

O grupo próximo ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, defende uma composição com Motta. A avaliação é de que a aliança pode garantir ao partido espaços importantes na estrutura da Câmara, ampliando sua influência sobre a agenda legislativa a partir de 2027.

Mais cedo, em entrevista ao O Globo, Valdemar afirmou que o partido pretende fazer uma nova reunião antes de 20 de dezembro para discutir seu posicionamento diante da eleição da Presidência da Câmara.