O projeto possibilita que o crescimento das despesas primárias seja limitado a 2% ao ano, a partir de 2027, mediante contingenciamento - (crédito: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados)

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta segunda-feira (23/11), o texto-base do projeto de lei complementar (PLP) que traz propostas de ajuste fiscal das contas públicas. No total, foram 353 votos a favor e 128 contrários.

Chamou a atenção, contudo, o apoio da oposição à proposta do governo. Sete deputados do Partido Liberal (PL) votaram a favor do PLP; foram eles: Cezinha de Madureira (PL-SP); Detinha (PL-MA); João Carlos Bacelar (PL-BA); Josimar Maranhãozinho (PL-MA); Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG); Vinicius Carvalho (PL-SP) e Vinicius Gurgel (PL-AP).

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O que diz o PLP

O projeto possibilita que o crescimento das despesas primárias seja limitado a 2% ao ano, a partir de 2027, mediante contingenciamento. O teto atual, segundo o arcabouço fiscal, é de 2,5%. O gatilho seria acionado caso o resultado primário previsto pelo governo ao longo do ano caia abaixo do piso da meta fiscal.

O projeto também amplia, com exceções, de 10% para 20%, a redução de benefícios fiscais implementados em setores estratégicos. O texto ainda estabelece o prazo de 60 dias — contados da publicação da lei — para que o Congresso defina limites aos supersalários do funcionalismo público.

A matéria também altera a Lei Kandir para, entre 2027 e 2030, reduzir de R$ 4 bilhões para R$ 2 bilhões os repasses da União a estados e municípios, com a recomposição linear sendo paga entre 2028 e 2030.

Além disso, o projeto veda que a receita obtida com o imposto de exportação do petróleo seja contabilizada na Receita Corrente Líquida (RCL) para fins de cálculo das despesas mínimas. A medida pode interferir, por exemplo, nas despesas com a saúde, que têm o piso constitucional calculado com base na RCL.

Entre os exercícios de 2027 e 2030, o projeto também limita a R$ 3 bilhões ao ano a compensação previdenciária, ou seja, o valor que a União paga aos regimes próprios de previdência de estados e municípios.

O PLP também define que os repasses anuais do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) continuem sendo corrigidos pela variação da RCL da União, inclusive em 2027. A medida evita que o fundo perca cerca de R$ 1,8 bilhão do seu orçamento para o próximo ano.