A sessão extraordinária, convocada pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), está prevista para as 18h e será realizada em formato semipresencial. - (crédito: Agência Câmara)

A Câmara dos Deputados começa a analisar nesta segunda-feira (23/11) o pacote de ajuste fiscal do governo federal. A sessão extraordinária, convocada pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), está prevista para as 18h e será realizada em formato semipresencial. A proposta, apresentada por meio do Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026, já foi aprovada pelo Senado e reúne medidas para conter despesas e ampliar a arrecadação federal.



O primeiro passo será a análise do requerimento de urgência, que permite levar o projeto diretamente ao plenário, sem a necessidade de tramitação pelas comissões. O relator na Câmara, deputado Mauro Benevides Filho (União-CE), apresentou parecer favorável à aprovação integral do texto aprovado pelos senadores. A estratégia é evitar alterações que obriguem a proposta a retornar ao Senado e atrasem a conclusão da tramitação.

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Pelos cálculos do governo, as medidas podem melhorar o resultado primário das contas públicas entre R$ 45,1 bilhões e R$ 50,1 bilhões em 2027. Entre os principais pontos estão a redução do limite de crescimento real das despesas de 2,5% para 2% nos exercícios em que houver medidas adicionais de contenção, mudanças nas regras de compensação tributária e a ampliação do corte de benefícios fiscais de 10% para 20%, com exceções previstas no projeto.

A proposta também altera os repasses da União a estados e municípios relacionados à Lei Kandir. O texto aprovado pelo Senado estabelece o limite de R$ 2 bilhões anuais até 2030, com recomposição dos valores adiados entre 2028 e 2030. O pacote ainda prevê novas regras para contingenciamento de despesas e estabelece prazo para que o Congresso regulamente o pagamento de remunerações acima do teto constitucional no serviço público.

Apesar da tentativa de acelerar a votação, a aprovação depende da construção de maioria entre os deputados. Por se tratar de um projeto de lei complementar, são necessários pelo menos 257 votos favoráveis, entre os 513 parlamentares. Caso a Câmara mantenha integralmente a versão aprovada pelo Senado, o texto seguirá para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A conclusão da análise poderá ocorrer até terça-feira (24), a depender do andamento das discussões e do quórum em plenário.