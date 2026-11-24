O presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, deputado Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP), afirmou que vai retomar o pedido de convocação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, após o não comparecimento do ministro à audiência prevista para esta terça-feira (24/11). Em entrevista ao Correio, o parlamentar disse que a convocação já havia sido estabelecida como alternativa caso o ministro não participasse da reunião, inicialmente transformada em convite a pedido da pasta.

“Foi aprovado o requerimento de convocação. O Ministério da Justiça pediu para que fosse alterado para convite e que o ministro viria na data de hoje. Eu falei: 'tudo bem'. Se ele não vier, será convocado. Então, ele não veio, será convocado”, declarou Bilynskyj. O deputado também criticou a justificativa apresentada por Wellington César, de que já havia prestado esclarecimentos sobre o assunto no Senado. Para o parlamentar, o cenário mudou após a divulgação de novas informações sobre os relatórios da Polícia Federal.

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Segundo reportagem publicada pelo UOL na segunda-feira (23), o relatório encaminhado pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, deixou de incluir 47 mensagens atribuídas ao banqueiro Daniel Vorcaro e informações sobre contratos do Banco Master com o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes.

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De acordo com levantamento do portal, essas mensagens foram identificadas a partir do cruzamento de registros do sistema do celular de Vorcaro com imagens armazenadas no aparelho. Parte dos diálogos tratava de possíveis medidas relacionadas às investigações que culminaram na prisão do empresário, em novembro de 2025. Também apontou que o relatório não mencionou um contrato de R$ 131 milhões firmado entre o Banco Master e o escritório de Viviane Barci, além de uma negociação envolvendo cotas de um jatinho e de um helicóptero avaliados em R$ 50 milhões.

Bilynskyj citou que essas informações reforçam os questionamentos sobre a retirada dos delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes de funções de chefia na Polícia Federal. Segundo o parlamentar, os policiais haviam elaborado uma primeira versão dos relatórios, posteriormente substituída por outro documento. Na entrevista ao Correio, ele atribuiu a Andrei Rodrigues a decisão de produzir uma nova versão e afirmou que o material encaminhado ao STF deixou de fora informações relevantes. “Esse é um relatório editado”, disse.

A Polícia Federal divulgou, hoje, uma nota em que negou ter omitido informações dos relatórios. A corporação afirmou que os documentos foram produzidos em estrito cumprimento à determinação de Fachin, que solicitou o encaminhamento de todas as menções a ministros encontradas no celular de Vorcaro, acompanhadas de contexto e em caráter descritivo. Segundo a PF, análises investigativas e cruzamentos de dados “extrapolariam o escopo da determinação judicial”. O órgão acrescentou que a íntegra do material extraído do aparelho foi disponibilizada à Presidência do STF, aos ministros que solicitaram acesso e à Procuradoria-Geral da República (PGR).

O diretor-geral da PF já havia explicado o afastamento dos dois delegados durante audiência conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública do Senado, no último dia 18. Na ocasião, Andrei afirmou que os policiais perderam funções de confiança após uma “quebra de confiança” na relação com a direção da corporação. Segundo ele, os relatórios produzidos pela equipe não seguiram as orientações de Fachin e avançaram sobre aspectos que não caberia à PF investigar sem autorização do Supremo. Na ocasião, Wellington César também participou da audiência.

Para Bilynskyj, os esclarecimentos prestados no Senado não respondem aos questionamentos que surgiram após a divulgação do conteúdo do relatório encaminhado ao STF. O deputado afirmou que pretende cobrar explicações sobre os critérios utilizados na elaboração do documento e sobre a substituição dos delegados.