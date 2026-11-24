Ao comentar o caso, Vieira afirmou que espera uma resposta de Gonet nos próximos dias - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) cobrou uma manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, sobre possíveis omissões em relatórios da PF que envolvam ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Em publicação nas redes sociais, o parlamentar questionou qual deve ser a conduta do chefe do Ministério Público Federal diante de documentos que, na avaliação dele, deixam de mencionar fatos relevantes já conhecidos publicamente.

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Vieira apresentou duas possibilidades de encaminhamento. Na primeira, defendeu que o procurador interpele a autoridade policial responsável e solicite a complementação do relatório, sem descartar eventual responsabilização pela omissão. Na segunda, apontou o risco de o documento ser aceito sem questionamentos, com o consequente afastamento de informações que poderiam ser relevantes para a apuração.

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Ao comentar o caso, o senador afirmou que espera uma resposta de Gonet nos próximos dias. A manifestação ocorre em meio às discussões sobre o conteúdo de relatórios da Polícia Federal que menciona integrantes da Suprema Corte e sobre a condução das apurações envolvendo possíveis irregularidades atribuídas a autoridades do Judiciário.



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O parlamentar também chamou atenção para a possibilidade de responsabilização do procurador-geral da República caso não sejam adotadas providências diante de eventuais omissões. Segundo Vieira, uma eventual falha na apuração de supostos crimes comuns atribuídos a ministros do STF não impediria a abertura de procedimentos por crime de responsabilidade no Senado Federal.

A declaração amplia a pressão política sobre a atuação da Procuradoria-Geral da República (PGR) diante das informações reunidas. Vieira, porém, não apresentou na publicação uma conclusão sobre a existência de omissão deliberada ou eventual participação de integrantes da Corte em irregularidades. O senador direcionou a cobrança à atuação de Gonet e à necessidade de esclarecimentos sobre os fatos.