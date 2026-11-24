Apesar do salto de 20 pontos no segundo turno de 2026, o apoio dos liberais sociais a Lula (56%) ficou dez pontos abaixo do registrado em 2022 - (crédito: Ricardo Stuckert)

Os eleitores classificados como liberais sociais foram os que mais se aproximaram do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2026. Segundo a pesquisa pós-eleitoral Quaest, o percentual de votos válidos no petista dentro desse grupo passou de 36% para 56%, um avanço de 20 pontos percentuais. O movimento foi seguido pelos progressistas, entre os quais o apoio ao presidente cresceu de 66% para 82% no mesmo período.

Os números integram o sétimo volume do estudo "O Brasil depois das urnas", contratado pelo jornal O Globo e divulgado nesta terça-feira (24/11). O levantamento divide o eleitorado brasileiro em nove segmentos políticos e sociais, permitindo identificar diferenças no comportamento dos grupos entre as duas etapas da eleição e em comparação com a disputa presidencial de 2022.

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Apesar de terem registrado a maior aproximação com Lula no segundo turno deste ano, os liberais sociais ainda apresentam uma adesão inferior à observada quatro anos antes. Em 2022, 66% dos integrantes desse segmento declararam ter votado no petista, dez pontos percentuais acima do resultado de 2026. Já entre os progressistas, ocorreu o movimento contrário: o apoio cresceu de 64% para 82% entre as duas eleições, a maior alta registrada na comparação com 2022.

A classificação elaborada pela Quaest considera identidades políticas e características sociais dos entrevistados, em vez de utilizar exclusivamente a identificação partidária. Além dos liberais sociais e progressistas, o estudo distingue militantes de esquerda, integrantes da classe D/E, empreendedores individuais, empresários, eleitores ligados ao agronegócio, conservadores cristãos e pessoas identificadas com a extrema direita.

Avanço de Lula alcança outros segmentos

A aproximação de eleitores que não pertencem à base mais fiel do presidente também aparece em outros grupos. Entre os integrantes do segmento agro, o percentual de votos válidos em Lula aumentou de 14% no primeiro turno para 24% no segundo, enquanto entre os conservadores cristãos passou de 15% para 23%.

Embora ambos tenham ampliado o apoio ao petista na etapa final da eleição, os resultados permaneceram abaixo dos registrados em 2022. Naquele ano, Lula havia conquistado 27% dos votos válidos do grupo agro e 31% entre os conservadores cristãos.

Entre os empresários, a preferência pelo presidente subiu de 9% para 14% entre os turnos, mas também ficou distante dos 25% observados quatro anos antes. Já o segmento dos empreendedores individuais manteve o mesmo percentual nas duas etapas de 2026, com 48% dos votos válidos para Lula, ante 52% em 2022.

O levantamento mostra, portanto, que a ampliação do apoio ao presidente entre os turnos não significou necessariamente uma recuperação dos índices alcançados na eleição anterior. Enquanto os progressistas se aproximaram do petista em relação a 2022, liberais sociais, empresários, conservadores cristãos e eleitores do agronegócio encerraram a disputa com percentuais inferiores aos de quatro anos antes.

Classe D/E permanece como principal base eleitoral

Mesmo com o avanço de outros segmentos, a classe D/E continuou sendo o maior grupo na composição dos votos de Lula. Segundo a Quaest, 31% dos eleitores que declararam ter votado no presidente no segundo turno pertencem a esse segmento, seguido pelos militantes de esquerda, com 22%, e pelos progressistas, que representam 20%.

Quando analisada a preferência dentro de cada grupo, a militância de esquerda apresentou adesão integral ao petista nas três etapas comparadas: segundo turno de 2022 e primeiro e segundo turno de 2026. Entre os eleitores da classe D/E, Lula terminou a eleição deste ano com 73% dos votos válidos, mesmo percentual registrado em 2022, após obter 68% no primeiro turno.

O peso desse segmento está diretamente relacionado ao perfil socioeconômico identificado pela pesquisa. Entre os brasileiros com renda familiar de até dois salários mínimos, 63% pertencem ao grupo classificado como classe D/E, proporção que cai para 4% entre aqueles que recebem de dois a cinco salários mínimos e para 2% na faixa superior a cinco salários.

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A distribuição geográfica também revela diferenças expressivas. No Nordeste, 36% dos eleitores pertencem à classe D/E, enquanto no conjunto das regiões Norte e Centro-Oeste o percentual é de 28%. No Sudeste, a participação cai para 16% e, no Sul, para 8%.

A escolaridade é outra característica que distingue o grupo. Ele representa 31% dos brasileiros com ensino fundamental, mas apenas 3% daqueles que concluíram o ensino superior. Entre os progressistas, a proporção é inversa: o segmento corresponde a 28% dos eleitores com formação universitária e a 6% daqueles com escolaridade fundamental.

Conservadores cristãos representam um quarto do eleitorado

Embora a classe D/E concentre a maior parcela dos votos de Lula, os conservadores cristãos constituem o segmento mais numeroso do eleitorado brasileiro. De acordo com a pesquisa, eles representam 25% da população votante, ante 27% registrados no levantamento de 2023, utilizado como referência para a comparação histórica.

A classe D/E aparece na sequência, com 22%, seguida pelo grupo agro, que reúne 14%, e pelos progressistas, com 12%. Os militantes de esquerda correspondem a 9% do eleitorado, enquanto empreendedores individuais representam 7%, empresários, 5%, liberais sociais, 4%, e integrantes da extrema direita, 2%.

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A divisão também apresenta diferenças relacionadas à religião. Entre os eleitores evangélicos, 53% são classificados como conservadores cristãos, percentual que cai para 16% entre os católicos. Nesse último grupo religioso, a classe D/E aparece com maior participação, reunindo 29% dos entrevistados.

A distribuição por idade mostra que os conservadores cristãos têm maior presença entre os jovens de 16 a 34 anos, faixa na qual representam 29% dos eleitores. Já entre aqueles com 60 anos ou mais, o percentual é de 22%, enquanto os militantes de esquerda alcançam 14%, proporção superior à registrada nas demais faixas etárias.

Apoio à democracia cai, mas satisfação aumenta

Além das diferenças entre os perfis políticos e sociais, os dados sobre a relação dos brasileiros com a democracia revelam movimentos distintos. Embora 65% dos entrevistados afirmem preferir o regime democrático a qualquer outra forma de governo, o percentual representa uma queda de seis pontos em relação a 2022, quando a adesão chegava a 71%.

Outros 9% consideram que uma ditadura pode ser preferível em determinadas circunstâncias, enquanto 11% dizem não fazer diferença o tipo de regime político. Os 15% restantes não souberam ou não quiseram responder.

A redução na preferência pela democracia, entretanto, ocorre simultaneamente a uma melhora na avaliação de seu funcionamento. Atualmente, 48% dos brasileiros afirmam estar satisfeitos com o regime democrático, ante 46% que manifestam insatisfação e 6% que não se posicionam em nenhum dos dois extremos.

O índice de satisfação é o maior registrado nas últimas três eleições. Em 2022, apenas 25% dos entrevistados declaravam estar satisfeitos, enquanto 66% demonstravam insatisfação. Quatro anos antes, em 2018, os percentuais eram de 12% e 80%, respectivamente.

As diferenças de escolaridade e renda também aparecem na relação dos brasileiros com o regime político. Entre aqueles com ensino superior completo, 86% consideram a democracia preferível, proporção que diminui para 54% entre os que possuem apenas o ensino fundamental.

Na população com renda familiar de até dois salários mínimos, o apoio ao regime democrático é de 55%, enquanto 25% não souberam ou não quiseram responder à pergunta. Entre os jovens de 16 a 34 anos, a preferência pela democracia alcança 61%, o menor índice entre as faixas etárias analisadas.

Os resultados mostram que o comportamento político do eleitorado brasileiro envolve diferenças que vão além da identificação com candidatos ou partidos. Ao mesmo tempo em que determinados segmentos ampliaram o apoio a Lula nas eleições de 2026, a percepção sobre a democracia permanece desigual entre grupos de diferentes níveis de renda, escolaridade e idade.

Dados técnicos

A pesquisa Quaest realizou entrevistas entre 30 de outubro e 2 de novembro, com 2.004 brasileiros de 16 anos ou mais.

A coleta ocorreu presencialmente, nos domicílios dos entrevistados, por meio de questionários estruturados. A margem de erro geral é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A amostragem foi organizada em três etapas, incluindo a seleção de 120 municípios, o sorteio de setores censitários e a definição de cotas de entrevistados conforme características demográficas. Os resultados passaram por calibração estatística, com utilização do algoritmo MrP/rake.

Para a composição da amostra, foram utilizadas informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de setembro de 2026, do Censo Demográfico de 2022, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do segundo trimestre de 2026 e da Pnad Anual de 2025.

Nas análises por grupos, as margens de erro variam conforme o perfil considerado. São de quatro pontos percentuais para homens e mulheres; de quatro a cinco pontos por faixa etária; de quatro a seis por escolaridade e renda; e de quatro a sete nas divisões regionais.

Os recortes por identificação política apresentam margens de cinco a sete pontos percentuais, enquanto nas classificações por cor ou raça variam de quatro a seis pontos. Entre os entrevistados católicos, a margem é de quatro pontos, e entre os evangélicos, de cinco.