Segundo o petista, os próximos quatro anos serão dedicados ao aprofundamento de um projeto de país soberano, justo e sustentável - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu o fortalecimento do multilateralismo e a ampliação das relações diplomáticas do Brasil com outros países durante cerimônia de entrega de cartas credenciais a 14 novos embaixadores, nesta terça-feira (24/11), no Palácio do Planalto. No discurso, o petista destacou os resultados econômicos do governo e afirmou que o país vive um momento de oportunidades.

Ao dar as boas-vindas aos representantes diplomáticos, o presidente afirmou que eles assumem suas funções em um momento importante para o Brasil. Segundo Lula, os próximos quatro anos serão dedicados ao aprofundamento de um projeto de país soberano, justo e sustentável.

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"Vocês serão mais do que testemunhas, serão nossos parceiros no aprofundamento de um projeto de país soberano, justo e sustentável", declarou.

Na avaliação do presidente, o Brasil está construindo um país com mais oportunidades, no qual a proteção dos povos indígenas e das comunidades quilombolas, o combate ao racismo e à intolerância e a defesa dos direitos das mulheres fazem parte da construção do futuro.

Lula também apresentou números da economia brasileira. Segundo ele, entre 2023 e 2026, o Produto Interno Bruto (PIB) registrou o maior crescimento médio desde 2010, enquanto a inflação atingiu o menor índice desde os anos 1990. O presidente afirmou ainda que foram criados mais de 10 milhões de empregos e que a massa salarial chegou ao maior patamar da história.

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Na área comercial, Lula ressaltou a abertura de mais de 720 mercados para produtos brasileiros nos últimos quatro anos. De acordo com os dados apresentados pelo chefe do Executivo, as exportações somaram US$ 341 bilhões no acumulado de janeiro até a terceira semana de novembro de 2026, alta de 13% em relação ao mesmo período. As importações cresceram 8%, alcançando US$ 268 bilhões. Com isso, o superavit comercial chegou a US$ 77 bilhões.

"Isso tudo faz do Brasil uma opção atraente para quem quer fazer negócios e investir no país", afirmou.