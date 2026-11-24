Ex-presidentes do STF assinam manifesto em defesa da Constituição, da democracia e dos direitos humanos - (crédito: Reprodução)

A indicação e a confirmação de um ministro para o Supremo Tribunal Federal (STF) representam um dos momentos mais importantes no equilíbrio institucional entre os Poderes da República. Previsto pela Constituição de 1988, o rito combina a prerrogativa privativa do presidente da República com o controle do Senado Federal, responsável por analisar as qualificações do postulante antes de conceder a autorização final para a investidura no cargo.

Critérios constitucionais para a indicação

A Carta Magna estabelece requisitos objetivos e subjetivos que limitam a discricionariedade da Presidência. O cidadão escolhido deve ser obrigatoriamente brasileiro nato, encontrar-se no pleno gozo dos seus direitos políticos e possuir mais de 35 e menos de 70 anos de idade — teto atualizado pela Emenda Constitucional nº 122/2022. No tribunal, a permanência pode se estender até os 75 anos, limite fixado para a aposentadoria compulsória.

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O texto constitucional exige ainda notável saber jurídico e reputação ilibada. Tais condições demandam sólida formação teórica no campo do Direito e uma trajetória profissional e pessoal ilibada, sem condenações judiciais ou desvios éticos. Embora a Constituição não faça menção expressa à exigência de diploma de graduação em Direito, a tradição republicana consolida a escolha de juristas, magistrados, defensores e advogados com comprovada experiência na área.

O rito de sabatina na CCJ

Após a publicação da mensagem do Poder Executivo com a formalização da indicação, o procedimento é instaurado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado. A presidência da comissão nomeia um relator responsável por averiguar certidões e redigir um relatório detalhado sobre o histórico do indicado.

Em seguida, ocorre a sabatina pública, aberta à transmissão ao vivo. Os integrantes do colegiado submetem o postulante a uma sequência de questionamentos que envolvem interpretações da Carta Magna, jurisprudência recente, teses controversas de direito público e posicionamentos ético-institucionais.

Ao término da sessão, os membros da comissão manifestam seu posicionamento em votação secreta. A aprovação na CCJ necessita de maioria simples dos votos dos presentes, resultando em um parecer que é remetido para deliberação final de todos os senadores.

A votação decisiva no plenário

O parecer da CCJ segue para a pauta do plenário do Senado Federal. Para que a indicação seja chancelada em definitivo, faz-se necessária a votação favorável da maioria absoluta da Casa, o que corresponde ao patamar mínimo de 41 dos 81 senadores em exercício.

A deliberação no plenário é realizada mediante escrutínio secreto, assegurando independência de manifestação aos congressistas. Se o candidato não alcançar os 41 votos exigidos, a indicação é formalmente rejeitada, restando ao chefe do Executivo selecionar outro nome e recomeçar todo o rito.

Obtido o aval do plenário, o Senado transmite a decisão ao Palácio do Planalto. O presidente da República edita o decreto de nomeação no Diário Oficial da União, permitindo que a corte marque a sessão solene de posse do novo integrante.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.