O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou melhora clínica discreta, segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira (24/11) pelo Hospital DF Star, em Brasília. De acordo com a equipe responsável pelo acompanhamento, há sinais iniciais de restabelecimento do trânsito intestinal. Bolsonaro, no entanto, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com diagnóstico de suboclusão intestinal e broncopneumonia.

Apesar da evolução, os médicos decidiram manter o tratamento clínico, que inclui antibioticoterapia e medidas de suporte intensivo. A equipe também não estabeleceu uma previsão para a alta hospitalar.

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Bolsonaro foi internado na sexta-feira (20), após apresentar dores abdominais, e exames identificaram uma suboclusão intestinal. O quadro está relacionado ao histórico de aderências decorrentes das múltiplas cirurgias realizadas após o atentado a faca sofrido em 2018.

Prisão domiciliar

O ex-presidente cumpre prisão domiciliar humanitária após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e três meses de prisão por participação na trama golpista. Durante a internação, permanece sob custódia da Polícia Militar do Distrito Federal, conforme determinação do ministro Alexandre de Moraes.