O petista também elevou o tom contra agentes do mercado financeiro que questionam a condução da política econômica do governo - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu em defesa do ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, ontem, em meio às críticas de setores da esquerda à proposta fiscal aprovada pelo Senado nesta semana. Durante uma transmissão ao vivo com o deputado federal André Janones (Rede-MG), o chefe do Executivo negou que a medida represente uma reforma fiscal e assegurou que não haverá cortes em programas sociais. O petista também elevou o tom contra agentes do mercado financeiro que questionam a condução da política econômica do governo.

"Na verdade, não houve reforma fiscal, houve um ajuste para que o orçamento da União permita que a gente tenha governança sobre o orçamento no ano que vem. Se a gente não tiver governança, a gente não consegue governar", afirmou Lula. A proposta, que ainda será analisada pela Câmara dos Deputados, busca reorganizar as contas públicas para 2027, primeiro ano do quarto mandato do presidente. O tema tem provocado divergências dentro da própria base governista, sobretudo entre parlamentares que veem riscos de restrições orçamentárias atingirem políticas sociais.

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Ao comentar a resistência à iniciativa, Lula fez questão de blindar Moretti, responsável por capitanear a elaboração do ajuste. O presidente classificou o auxiliar como um dos integrantes mais competentes da Esplanada e lamentou os ataques direcionados ao ministro. "Quando você tem pressa em fazer o julgamento, você pode condenar a pessoa errada. O Bruno Moretti é uma das pessoas mais sérias que meu governo tem e, possivelmente, um dos economistas mais competentes que o governo tem. Eu conheço Bruno Moretti, ele jamais ia me propor cortar do povo pobre", declarou.

A defesa ocorre após o ministro entrar na mira de integrantes da esquerda, entre eles o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), que criticou a condução das negociações em torno do pacote fiscal. O parlamentar chegou a acusar Moretti de adotar uma postura autoritária ao encaminhar a proposta sem articulação prévia com lideranças governistas. A insatisfação expôs divergências sobre os rumos da política econômica justamente quando Lula tenta organizar a base parlamentar para o início da próxima gestão.

Crítica aos "yuppies"

O chefe do Executivo também aproveitou a transmissão para mandar um recado à Faria Lima. Sem poupar críticas ao sistema financeiro, afirmou que não aceitará pressões de agentes econômicos sobre as prioridades de seu governo. "Não posso ficar aceitando que esse bando de yuppies da Faria Lima fique querendo toda hora questionar a seriedade do governo, como se eles tivessem preocupados com os pobres. Não, eles estão preocupados em ganhar mais dinheiro", disparou.

Na avaliação do petista, as decisões sobre o orçamento devem estar subordinadas às necessidades da população, e não aos interesses do mercado. "Quem está preocupado com o povo pobre sou eu (…). Portanto, nós vamos dirigir o país do jeito que a gente quer dirigir. Não é o sistema financeiro que vai me ensinar a dirigir o país. Quem vai me ensinar a dirigir o país é o povo", acrescentou.

A manifestação ocorre em meio ao desafio de Lula de conciliar a reorganização das contas públicas com a promessa de preservar investimentos sociais no próximo mandato.