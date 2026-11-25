Cleitinho gravou ao lado de Tyler Li, presidente da BYD no Brasil, e do vice-presidente do grupo, o ex-deputado federal Alexandre Baldy - (crédito: Reprodução)

O governador eleito Cleitinho Azevedo (Republicanos) participou, nesta terça-feira (24/11), de um encontro com o presidente da montadora chinesa BYD no Brasil. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o vice-presidente da empresa no país anunciou que haverá a assinatura de uma intenção de investimentos em Minas Gerais.

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Na publicação, a equipe do governador eleito aparece ao lado de Tyler Li, presidente da empresa no país, e do vice-presidente do grupo BYD no Brasil, o ex-deputado federal Alexandre Baldy. O executivo garantiu ao governador que assinará a intenção de investimentos assim que Cleitinho assumir como governador do estado.

"Nós vamos estar lá, após 6 de janeiro, para assinar esse protocolo de intenção, de muito investimento, muita tecnologia, muita coisa da BYD para o Brasil, e certamente para Minas Gerais", afirma Baldy.

O economista Thiago Toscano, que liderará a pasta de Desenvolvimento Econômico no próximo governo, vibrou com a "agenda positiva" das negociações com a empresa, e anunciou que o governo mineiro preparará uma "missão" para a China, sede da BYD.

Cleitinho fez discurso no Senado na quinta-feira, passou mal depois do pronunciamento e está de repouso em casa Carlos Moura/Agência Senado

"Nunca participei de uma agenda tão positiva com a presença do governador [eleito], do presidente, do vice da empresa. E dizer que está aceito o convite, nós vamos preparar a missão para ir lá na China. Muito mais do que só um investimento da BYD, nós estamos olhando um parceiro estratégico para poder desenvolver toda a cadeia que sai do minério até o consumidor final", afirma Toscano.

"A atração de investimento, é isso o que vai fazer Minas Gerais crescer. É isso que eu vou fazer durante esses quatro anos, ser parceiro da China, e a China também vai ser parceira de Minas Gerais", afirma Cleitinho no vídeo.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos