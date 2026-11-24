O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva prepara uma nova Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com novas medidas para controlar as contas públicas. Segundo o blog da jornalista Ana Flor, do G1, o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, disse que o texto trará mais “potência fiscal” e segurança para o cumprimento da meta fiscal. A informação foi confirmada pelo Correio.
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A declaração do ministro também ocorre um dia após a Câmara dos Deputados ter aprovado o projeto de lei complementar que abre um espaço fiscal de até R$ 56 bilhões em 2027. Já chamado de ‘Plano Moretti’ pelos governistas, o texto sancionado por Lula nesta terça-feira (24/11) apresenta um pacote de medidas que inclui o aumento do corte linear de benefícios fiscais e a limitação de até 2% para o crescimento real das despesas.
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Apesar de contar com uma série de medidas, tanto do lado do corte de despesas quanto do aumento de receitas, o projeto sancionado foi contestado por uma série de agentes do mercado financeiro, que acreditam que o governo deveria adotar uma postura ainda mais rígida em relação ao controle de gastos, o que incluiria medidas estruturais e não apenas para cumprir o resultado primário.
Em declaração recente, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, já havia comentado que o PLP seria apenas “um começo” de uma série de medidas que o governo deve adotar no início do quarto mandato de Lula no sentido de melhorar o resultado fiscal. O próprio presidente da República, também, criticou a postura do mercado financeiro e disse que o governo estaria comprometido com apresentar superavits.
Por outro lado, uma ala governista mais ligada ao Partido dos Trabalhadores (PT) desaprovou, de início, o plano Moretti. Um desses representantes, o deputado federal Lindbergh Farias teceu críticas ao próprio ministro do Planejamento, por acreditar que o governo estaria “cedendo demais” ao mercado e indo na direção contrária à vontade dos eleitores que ajudaram a reconduzir Lula ao Planalto.
As divergências, no entanto, foram resolvidas após reuniões entre esses parlamentares e Bruno Moretti, no Congresso Nacional. O consenso da ala governista contribuiu para que o projeto fosse aprovado tanto no Senado quanto na Câmara e o ministro do Planejamento deve retomar o diálogo com esses setores após a apresentação da nova PEC, que pode ser definida já nos próximos dias.
Ainda nesta terça-feira (24), o MPO deve apresentar o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias (RARDP), com a perspectiva de um novo contingenciamento, para alcançar o resultado primário para 2026, que prevê superavit de 0,25% do PIB.
A expectativa era que, com o projeto aprovado, não fosse necessário conter mais recursos, mas o próprio ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, disse antes da votação do PLP, nesta segunda-feira, que o governo já trabalhava com um novo contingenciamento e, não fosse o projeto aprovado naquele dia, a frustração de receitas seria ainda maior.
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