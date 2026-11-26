Declaração foi dada na Base Aérea de Brasília; ministro afirmou que o governo está aberto a ajustar a portaria, mas manterá o início da transição em 16 de dezembro - (crédito: Ministério do Trabalho e Emprego)

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, descartou nesta quinta-feira (26/11) qualquer possibilidade de adiar o início da transição da escala de trabalho 6x1 para o regime 5x2, previsto para 16 de dezembro. A declaração ocorre em meio à resistência de setores empresariais às novas regras, incluindo uma ação apresentada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) ao Supremo Tribunal Federal (STF), que questiona a constitucionalidade da regulamentação federal.

Marinho afirmou que o governo está disposto a negociar adaptações para atender às particularidades de diferentes atividades econômicas, mas ressaltou que as dificuldades apresentadas pelas empresas não justificam mudanças no calendário. A posição foi apresentada durante a cerimônia que marcou o primeiro voo da Latam com uma aeronave E195-E2, fabricada pela Embraer, realizada na Base Aérea de Brasília.

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Ao ser questionado sobre os pedidos de adiamento apresentados por setores que alegam precisar de mais tempo para reorganizar suas operações, o ministro insistiu que a transição poderá ocorrer dentro do prazo estabelecido: “Dá tempo, dá tempo.”

A implementação do novo regime está prevista na Emenda Constitucional 141/2026, que determina a substituição gradual da jornada de seis dias de trabalho por um de descanso. Na primeira etapa, a partir de 16 de dezembro, a carga horária máxima será reduzida de 44 para 42 horas semanais, com a garantia de dois períodos de descanso. A transição será concluída após uma segunda redução, para 40 horas por semana, sem diminuição dos salários.

Segundo Marinho, a mudança não significa que todos os trabalhadores passarão a receber uma remuneração maior. A emenda estabelece que a redução da jornada deverá preservar os salários existentes, sem criar, por si só, a obrigação de reajustá-los. O ministro também lembrou que parte das categorias profissionais já cumpre jornadas inferiores a 40 horas semanais e, portanto, não será afetada da mesma maneira.

Conflito com a indústria

Apesar de defender o diálogo com empresas e sindicatos, Marinho criticou a decisão da CNI de recorrer ao Judiciário contra o decreto e a portaria que regulamentam o novo regime. A entidade apresentou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) para contestar dispositivos que, em sua avaliação, ultrapassam as atribuições do Poder Executivo.

Na ação, a confederação argumenta que a União “extrapolou seus limites de poder ao instituir regras que deveriam ser definidas por meio de lei aprovada pelo Congresso Nacional”.

O questionamento envolve aspectos da organização do trabalho, como turnos ininterruptos de revezamento, compensação de horas, cálculo do salário-hora, pagamento de horas extras, remuneração do repouso semanal e aplicação de convenções e acordos coletivos.

Marinho, entretanto, afirmou que não recebeu qualquer solicitação do presidente da CNI para discutir as normas antes do ajuizamento da ação. Para o ministro, a entidade deveria ter procurado o governo para esclarecer dúvidas e apresentar propostas de adequação, em vez de buscar diretamente uma intervenção do Supremo.

Ao demonstrar insatisfação com a postura da confederação, ele acusou representantes empresariais de dificultarem um processo que poderia ser conduzido por meio de negociações.

“Eles ficam lá provocando o judiciário. Eu já falei, isso não vai rolar.”

O ministro acrescentou que a prioridade da pasta é conciliar os interesses de empregados e empregadores, mas avaliou que algumas entidades empresariais preferem ampliar o conflito em torno da regulamentação.

Folgas poderão ser negociadas por categoria

Uma das possibilidades discutidas pelo Ministério do Trabalho é permitir que a distribuição dos descansos considere as necessidades operacionais de cada setor. No transporte aéreo, por exemplo, representantes da atividade apresentaram demandas relacionadas à contabilização mensal das horas trabalhadas, diante das particularidades das escalas de serviço.

Marinho explicou que a própria emenda constitucional prevê mecanismos para flexibilizar a organização das folgas mediante negociação coletiva. Embora os trabalhadores adquiram o direito a dois descansos por semana, os períodos poderão ser organizados dentro de um ciclo de 30 dias, desde que respeitadas as garantias estabelecidas na legislação.

A alternativa busca permitir que atividades com funcionamento contínuo adaptem suas escalas sem comprometer o direito aos oito dias de descanso ao longo do período mensal.

O ministro afirmou que essas particularidades já haviam sido consideradas durante a elaboração da emenda e que o governo continuará recebendo sugestões para aperfeiçoar as regras administrativas.

Ao explicar como pretende conduzir as negociações com as diferentes categorias, Marinho destacou a disposição da pasta de modificar pontos da regulamentação para oferecer maior segurança jurídica aos acordos firmados.

“O que eles chegarem, a gente ajusta na portaria para dar o respaldo jurídico ali.”

Segundo o ministro, a intenção é evitar que as normas criem dificuldades desnecessárias para o funcionamento das empresas, sem abrir mão dos direitos assegurados aos trabalhadores. Ele também reconheceu que algumas atividades, como a mineração, precisam de mais tempo para determinadas adaptações, mas considera que essas questões podem ser solucionadas por meio de ajustes específicos.

Apesar da judicialização promovida pela CNI e das reivindicações de setores econômicos, Marinho reiterou que o governo manterá o início da transição em 16 de dezembro, concentrando as negociações na forma de aplicação das novas regras, e não na possibilidade de adiá-las.