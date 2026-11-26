O Senado deve analisar na próxima terça-feira a proposta que inclui na Constituição o Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF). Os parlamentares aprovaram a matéria nessa quarta-feira pela manhã na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e, posteriormente, avalizaram em plenário um calendário especial, possibilitando uma tramitação mais célere da matéria. A proposta de emenda à Constituição (PEC) explicita na Carta Magna que cabe à União financiar o Distrito Federal na organização e na manutenção das polícias Civil, Penal e Militar e do Corpo de Bombeiros militar, bem como na prestação de assistência financeira para a execução de serviços públicos, por meio do FCDF.

A PEC, de autoria do senador Izalci Lucas (PL-DF), inicialmente também constitucionalizava que os recursos transferidos ao FCDF seriam corrigidos anualmente pela variação da Receita Corrente Líquida (RCL) da União. O trecho, no entanto, foi retirado pelo relator, senador Rogério Carvalho (PT-SE).

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Ele argumentou que a proposta apresentava imprecisão e omissão quanto à definição de um valor de partida para a correção dos valores do fundo. "A falta desse valor de partida certamente levará a interpretações dúbias quanto à aplicação de futuro dispositivo constitucional, podendo, inclusive, suscitar conflitos com a lei já existente", avaliou o relator.

A correção dos recursos destinados ao Fundo já são previstos na Lei 10.633/2002. No entanto, sucessivas tentativas de mudar esse cálculo impulsionaram o senador a apresentar a proposta. Portanto, ao constitucionalizar, é garantido maior segurança ao FCDF, tendo em vista que as alterações ficariam mais difíceis. Para ser aprovada, uma PEC precisa de, no mínimo, 49 votos favoráveis em dois turnos.

Em agosto, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que, entre outros pontos, alterava o cálculo do Fundo. Posteriormente, a mudança — que poderia reduzir em R$1,8 bilhão os recursos destinados ao DF em 2027 — foi revertida pelos senadores, em novembro, por meio do projeto de lei complementar (PLP) de ajuste fiscal das contas públicas.

Izalci enfatizou que a matéria traz autonomia para o governo do DF para realizar concursos e conceder reajustes às forças de segurança. "Hoje (nessa quarta-feira), demos um grande passo para garantir a verdadeira independência do Distrito Federal. Com essa mudança, a governadora e os próximos governadores não precisarão mais solicitar autorização do governo federal e do Congresso Nacional para realizar concursos ou conceder reajustes às forças de segurança", explicou.

Durante a votação na CCJ, o senador Omar Aziz (PSD-AM) também defendeu a apreciação da matéria. "O custeio de um estado e do Distrito Federal é muito alto. A remuneração e a valorização dos servidores públicos é pequena; é uma luta constante desses servidores. A gente espera, dessa forma, dar tranquilidade para quem estiver no GDF", disse.

Foi construído um acordo com o governo para que a matéria seguisse para votação na Casa na próxima semana. Em plenário, Izalci relembrou os termos ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que se comprometeu a pautar a PEC na terça-feira.



