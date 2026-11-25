A análise será feita entre os dias 4 e 15 pelo plenário virtual - (crédito: Wikimedia Commons)

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para dezembro o julgamento da ação em que o PSD pede a realização de um segundo turno na eleição para o governo do Rio de Janeiro. A análise será feita entre os dias 4 e 15 pelo plenário virtual.

O partido tenta reverter o resultado da eleição em primeiro turno, definido após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmar o indeferimento da candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos) e determinar a retirada dos 274.411 votos recebidos por ele. Com a nova contagem, Douglas Ruas passou a concentrar 50,88% dos votos válidos e foi considerado eleito sem a necessidade de uma segunda votação.

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Na apuração original, Ruas havia alcançado 49,27% dos votos válidos, contra 42,76% de Eduardo Paes (PSD). Como nenhum dos dois tinha obtido mais de 50% dos votos válidos, a disputa deveria ser decidida em segundo turno.

A contestação do PSD chegou ao Supremo por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1.362, que está sob a relatoria do ministro Cristiano Zanin. Em 12 de novembro, o ministro rejeitou o pedido de liminar feito pela legenda. Na ocasião, avaliou que o partido tentava utilizar uma ação constitucional no lugar de um recurso e destacou que ainda existiam caminhos processuais na Justiça Eleitoral para questionar a decisão.

O PSD apresentou recurso em 19 de novembro. A legenda pediu que Zanin reveja o entendimento e determine a realização do segundo turno entre Eduardo Paes e Douglas Ruas antes da diplomação dos eleitos, prevista para 18 de dezembro.

O principal argumento do partido é que a retirada dos votos de Garotinho, determinada depois da votação, não poderia transformar o resultado da eleição e eliminar a necessidade de um segundo turno. Além disso, o PSD solicitou a suspensão da diplomação dos eleitos ou que a controvérsia fosse levada à análise dos demais ministros do Supremo.