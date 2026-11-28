Presidente Lula pediu desculpas à família do FHC por se referir ao ex-presidente como "morto-vivo". - (crédito: Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu desculpas neste sábado (28/11) por uma declaração sobre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Durante uma transmissão ao vivo no canal oficial do presidente no YouTube, ao lado do deputado federal André Janones (Rede-MG), Lula reconheceu que cometeu uma gafe ao comentar o estado de saúde do antecessor.

Na ocasião, o presidente havia se referido a FHC como “um morto-vivo” ao falar sobre cuidados com pessoas idosas e condições de saúde.

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“Eu queria aproveitar para pedir desculpa para o Paulo Henrique, filho do Fernando Henrique Cardoso, em nome da família do Fernando Henrique Cardoso e aos familiares do Fernando Henrique Cardoso”, afirmou.

Ao explicar a declaração, Lula disse: “Na minha fala eu cometi uma gafe muito ruim. Eu disse que eu não quero um asilo para as pessoas, eu quero fazer as pessoas viverem, eu não quero cuidar das pessoas quando estão para ficar em casa doente. E citei o Fernando Henrique Cardoso que está, me parece com demência generalizada e eu disse um morto-vivo. Então foi uma falha minha”.

O presidente também pediu desculpas ao filho de FHC, aos familiares do ex-presidente e à população brasileira. “Eu quero pedir desculpa Paulo Henrique, a você e a sua família, todos os familiares e ao povo brasileiro. E eu prometo nunca mais cometer uma gafe dessa”, declarou.