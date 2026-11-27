Letícia foi presa em 23 de julho de 2025, ao entrar na Rússia pela fronteira com a Estônia - (crédito: Reprodução/Instagram)

O Ministério das Relações Exteriores informou ao Correio que acompanha, desde o início, o caso da brasileira Letícia Villar Pais, conhecida como Lelê Villar, presa na Rússia desde julho de 2025. Segundo a pasta, a Embaixada do Brasil em Moscou presta assistência consular à atleta e à família. O Itamaraty afirmou ainda que segue empenhado em apoiar os pleitos apresentados pela defesa da brasileira junto às autoridades daquele país.

O caso ganhou dimensão diplomática após a publicação de informações sobre uma possível negociação entre Brasil e Rússia. Moscou teria sinalizado que a transferência de Letícia e de outros dois brasileiros presos no país poderia ocorrer em troca da entrega de, Sergey Vladimirovich Cherkasov cidadão russo detido no Brasil e apontado por autoridades brasileiras e americanas como integrante de uma estrutura de inteligência russa. Os Estados Unidos também reivindicam a extradição de Cherkasov. Até o momento, não há confirmação pública de um acordo formal de troca de prisioneiros.

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Letícia foi presa em 23 de julho de 2025, ao entrar na Rússia pela fronteira com a Estônia, após autoridades encontrarem aproximadamente 6 gramas de haxixe em sua bagagem. Condenada a cinco anos e dois meses de prisão, a atleta enviou uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), datada de 5 de novembro, na qual pede ajuda para retornar ao Brasil. No documento, relata condições difíceis de encarceramento, episódios de violência e discriminação, além de dificuldades para manter contato com a família. A correspondência foi entregue ao presidente pelo advogado Marco Aurélio de Carvalho.