A prisão da brasileira Letícia Villar Pais, conhecida como Lelê Villar, tornou-se parte de um impasse diplomático que envolve Brasil, Rússia e Estados Unidos. O governo russo sinalizou que a transferência da atleta e de outros dois brasileiros presos no país poderia ocorrer em troca da entrega de Sergei Tcherkasov, cidadão russo detido no Brasil e apontado pelas autoridades americanas e brasileiras como integrante de uma estrutura de espionagem. A eventual negociação coloca o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) diante de uma situação delicada, já que os Estados Unidos também reivindicam a extradição do russo.

A possibilidade de troca foi mencionada em contatos diplomáticos realizados em Brasília. Em maio deste ano, um representante da diplomacia russa teria procurado o Ministério da Justiça para manifestar o interesse de Moscou na extradição de Tcherkasov.

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A defesa de Letícia também relatou ter recebido mensagens de um diplomata russo com sinalizações semelhantes. Até o momento, porém, não há confirmação pública de um acordo formal entre os governos nem de que o Brasil tenha aceitado participar de uma negociação nesses termos. O Correio entrou em contato com o Itamaraty mas até o fechamento da matéria não houve resposta, o espaço permanece aberto.

O caso envolve interesses distintos das três nações. Tcherkasov está preso no Brasil e é acusado de utilizar documentos falsos para construir a identidade de Victor Muller Ferreira. Em 2022, ele foi detido na Holanda ao tentar ingressar no Tribunal Penal Internacional, em Haia, com a documentação brasileira. A suspeita das autoridades era de que o russo pretendia se infiltrar na instituição para obter informações de interesse da inteligência de seu país.

Os Estados Unidos também reivindicam a extradição de Tcherkasov. Em 2023, o Departamento de Justiça americano formalizou acusações contra ele por suposta atuação como agente de uma potência estrangeira, fraude migratória e outros crimes. Segundo os investigadores americanos, o russo teria utilizado a identidade falsa para estudar em uma universidade nos Estados Unidos e estabelecer contatos que poderiam ser úteis à inteligência de Moscou.

A disputa ganhou novos contornos em junho deste ano, quando o governo brasileiro publicou uma decisão que autorizava a expulsão de Tcherkasov, condicionada ao cumprimento da pena ou à autorização judicial. A medida provocou reação dos Estados Unidos, que mantêm interesse na entrega do russo.

Carta a Lula

Em meio às articulações, Letícia escreveu uma carta ao presidente Lula pedindo ajuda para deixar a prisão russa e retornar ao Brasil. O documento, de 5 de novembro, foi entregue ao presidente pelo advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas. No texto, a atleta relata as condições enfrentadas no sistema penitenciário russo e afirma que precisa de apoio do governo brasileiro para conseguir voltar para casa.

Na carta, Letícia descreve uma rotina de trabalho exaustiva, dificuldades de alimentação e exposição ao frio intenso. Também relata episódios de violência física e psicológica, além de discriminação racial e perseguição por ser lésbica.

"Somos escravas disfarçadas de presidiárias. [...] Aqui nem mesmo escrever para minha família eu posso", relatou.

A atleta foi presa em 23 de julho de 2025, ao entrar na Rússia pela fronteira com a Estônia. Na ocasião, autoridades encontraram aproximadamente 6 gramas de haxixe em sua bagagem. Em janeiro de 2026, ela foi condenada a cinco anos e dois meses de prisão por crimes relacionados a drogas. Em agosto, foi transferida para uma colônia penal na região da Mordóvia, a cerca de 500 quilômetros de Moscou. Atualmente, Letícia trabalha na confecção de uniformes e enfrenta uma rotina rigorosa dentro da unidade prisional.