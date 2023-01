Boas energias para o lar: o significado de cada pedra e cristal

CS Cecília Sóter

(crédito: Esther Verdú/ Unsplash)

A chegada de um novo ano representa a chance de um recomeço. Trazemos sempre desejos de prosperidade, sucesso no amor e no trabalho, e saúde. Uma das formas de tentar atrair boas vibrações é com o uso de pedras e cristais, elementos da natureza que carregam grande poder energético. Além disso, são excelentes peças de decoração.



É importante, no entanto, compreender os significados de cada peça e o lugar certo onde colocá-las na sua casa para trazer um perfeito equilíbrio na energia do ambiente. São inúmeras as pedras e os cristais, disponíveis em diferentes cores, cada uma com um significado. No entanto, antes de utilizá-los, é necessário energizá-los, como ensina a espiritualista Katrina Devilla, da iQuilíbrio.

Segundo ela, é preciso, primeiro, expôr a pedra ou cristal ao sol; em seguida, banhar na luz da lua e na luz da lua cheia por uma noite inteira; e, por fim, passar pela água corrente e na água salgada.

Uma vez escolhida energizados, é preciso saber onde posicionar as pedras e os cristais para que a sua função seja ativada. A arquiteta e designer Cris Paola, especialista em feng shui, destaca o uso do ba’guá, uma espécie de mapa que identifica na planta baixa do imóvel a área da sua vida que precisa ser harmonizada. O ponto de referência é a porta de entrada da sua casa. Katrina Devilla alerta que as entradas principais devem estar sempre protegidas: “Dessa forma, opte por cristais que façam a transmutação de energias negativas e promovam outros benefícios”.

Para escritórios, salas de estudos e de leitura, Katrina sugere os cristais que promovam a concentração e também a criatividade. Cozinha e banheiros podem conter pedras de limpeza energética, já que são ambientes com ralos e cheios de energias.

Os quartos infantis, afirma a espiritualista, precisam ter cristais que promovam a calma e uma boa noite de sono. No aposento do casal, ela indica pedras — aos pares — que estimulem a relação, a calma e o amor. “Os quartos de solteiros podem também ter pedras do amor, mas focar na proteção e na saúde é mais importante”, pontua.

Uma pedra ou um cristal para cada ambiente



Entradas principais da casa

Ametista — Além de promover a transmutação de energias pesadas, ela ajuda na concentração e na proximidade com a espiritualidade. Dica: você também pode utilizá-la para meditar.

Selenita — Talvez essa seja a pedra destaque quando falamos em limpeza de energias pesadas. Além de linda, ela irá equilibrar as energias do ambiente e promover bem-estar e profunda concentração.

Turmalina negra — Ao colocá-la ao lado da porta de entrada, sua emissão de íons promoverá a mudança de energia do local. É provável que essa seja a pedra com maior potencial de absorção de energias negativas e poder de neutralização.



Escritórios, salas de estudo e salas de leitura

Ônix — Precisa de concentração e agilidade para lidar com alguma tarefa desafiadora? Esse é o seu cristal! Além do mais, ajuda no autocontrole emocional e na coragem.

Fluorita — Ter essa pedra na mesa de estudos ajudará muito na concentração, no foco e no raciocínio limpo. Dica: leve esse cristal no bolso quando precisar fazer alguma prova ou apresentar algum trabalho.

Sodalita — A pedra do vestibulando e dos concurseiros. Ela promove coragem de enfrentar desafios, foco e concentração. Perfeito para carregar na bolsa ou deixar na mesa de estudos.



Quartos de criança

Cornalina — Essa é para as crianças com dificuldade de se expressar e que andam desmotivadas. Essa pedra promove a energia criadora e calma para o coração.

Angelita — Ajuda a dormir com tranquilidade. Também atua como calmante para as crianças que são mais estressadas, nervosas e com pouco foco.

Quartzo verde — Pedra da cura, da saúde e da vitalidade. Tê-la por perto ajuda na manutenção da saúde dos pequenos e também no apoio emocional.



Cristais no canto do quarto são apostas para decoração relacionada ao tema. (foto: Reprodução/ Pinterest)

Quarto de casal

Jade — Ela ajuda a manter o amor eterno, aquele amor verdadeiro e único. Ou seja, é perfeita para quem quer um romance duradouro e para a vida inteira.

Água Marina — É conhecida como a pedra da lealdade e do amor, pois intensifica o amor verdadeiro e fiel dos casais.

Quartzo Rosa — É a pedra considerada símbolo do amor e do coração. Ela atrai diferentes tipos de amor, como o romântico, de amizade, de família, dos filhos, entre outros.

Fonte: Katrina Devilla, espiritualista

A função de cada um

Espiritualidade: ametista e cristal de quartzo

Prosperidade, abundância e fortuna: pirita, granada e citrino

Sucesso e fama: pirita, pedra do sol, granada e citrino

Relacionamento e amor: quartzo rosa, rubelita e turmalina rosa

Decoração com guias pedras e cristais para 2023 (foto: Reprodução/ Pinterest)

Criatividade e filhos: quartzo, âmbar e opala

Amigos e viagens: feldspato e quartzo branco

Trabalho e carreira: ônix, cristal, turmalina azul

Saúde: malaquita, pedra do sol e citrino

Cobertura do Correio Braziliense

Quer ficar por dentro sobre as principais notícias do Brasil e do mundo? Siga o Correio Braziliense nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Acompanhe!

Newsletter

Assine a newsletter do Correio Braziliense. E fique bem informado sobre as principais notícias do dia, no começo da manhã. Clique aqui.