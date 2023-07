Para além do treino, o tênis esportivo pode compor bons looks casuais

LM Letícia Mouhamad*

Tênis esportivo no Paris Fashion Week de 2018 - (crédito: Tyler Joe)

Que o tênis é um item coringa no guarda-roupa não é novidade. Além do conforto, sua versatilidade permite compor looks que vão do sportwear a eventos mais formais. Há cores, tamanhos (cano baixo, médio e alto) e marcas para todos os gostos. Algumas pessoas, por exemplo, separam um modelo para cada ocasião; outras mantêm por anos — tamanha qualidade — um único sapato.

Em meio a tanta pluralidade, há o tênis esportivo, associado imediatamente aos praticantes de atividades físicas. E ele tem história, viu? Nos anos 1970, o modelo Nike Cortez, desenvolvido especificamente para corredores, tornou-se um expoente da cultura pop, sendo o modelo mais vendido da marca na década, como lembrou a designer de moda Fernanda Juma (@fernandajuma).

Composição com vestido e jaqueta: autenticidade e dinamismo (foto: Reprodução: Ada Oguntodu/Instagram)

Com o boom do culto ao corpo e a chegada da lycra, nos anos 1980, lá estava o calçado, acompanhando a ascensão da moda esportiva. Pouco depois, Lady Di seria fotografada para os tabloides britânicos com seus famosos moletons, shorts e tênis brancos de corrida. Mais tarde, porém, pensar em montar looks casuais com a peça soaria, para os mais apegados a tendências, estranho.

“Por décadas, a moda atrelou os conceitos de elegância e bem vestir a tecidos finos, vestidos bem cortados, sapatos sociais e saltos. Nesse contexto, a roupa confortável era vista como simples e muitas vezes passava a impressão de descuido com a própria imagem, com o tênis esportivo não foi diferente”, explica Fernanda.

Explorar cores e texturas imprime uma imagem divertida e romântica (foto: Reprodução: Karen Blanchard/Instagram)

O cenário começou a mudar com a popularização do streetwear e a tendência do high-low, no qual se une, em um mesmo look, elementos contrastantes, como uma peça de alfaiataria clássica e um tênis esportivo. Ademais, a mudança de comportamento no consumo, sobretudo após a pandemia, incentivou as pessoas a valorizarem o conforto e praticidade, mas sem abdicarem do estilo.

A flexibilização dos ambientes de trabalho também foi fundamental nesse processo, já que a vestimenta ideal ou exigida (o dresscode) para tais locais passou a ser menos formal. Por fim, como é de praxe, as redes sociais e os influenciadores digitais tiveram um impacto significativo na disseminação da tendência.

Em concordância, a consultora de imagem Nayara Lisboa (@naylisboa.consultoria) acrescenta que, cada vez mais, as pessoas estão buscando conhecer seu estilo e imprimir sua personalidade nas roupas e nos acessórios. “Há, por exemplo, quem opte por usar o tênis esportivo como elemento principal dos looks, desde composições casuais até aquelas mais criativas”, pontua.

Combinar a peça com roupas de frio, no inverno, pode resultar em looks cheios de elegância (foto: Reprodução: Carmen Gimeno/Instagram)

Afinal, como fazer boas composições?

Looks com conforto e estilo são possíveis em qualquer contexto. Pensando nisso, a especialista Fernanda Juma apresenta dicas de como incluir o tênis esportivo nessas escolhas:

— As peças coringas para incorporar o sapato no seu cotidiano são a camiseta e a calça jeans. Mas preste atenção para não cair no óbvio e busque cores, modelos, texturas e tecidos variados.

— Procure equilibrar esses elementos com o tênis que traduza a imagem que deseja passar, se mais clássica ou se mais criativa. O importante é testar as possibilidades e escolher sem medo de errar.

Look formal com tênis esportivo no Paris Fashion Week de 2018 (foto: Tyler Joe)

— Uma boa alternativa para ambientes profissionais ou que exijam um pouco mais de formalidade é combinar o tênis de corrida e roupas sociais, como ternos, camisas e calças de alfaiataria.

— Vestidos e saias são ótimas alternativas para uma imagem divertida ou até mesmo romântica. Explore cores e texturas.

— "Um tênis mais robusto e colorido, combinado a um vestido estampado, por exemplo, imprime dinamismo e autenticidade, aspectos associados ao estilo criativo", complementa Nayara Lisboa.

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira