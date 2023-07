Do copo ao corpo: bebidas nutritivas para turbinar a sua energia

IC Iza Carvalho*

Na busca por uma maneira prática e saborosa de alcançar uma vida saudável e atingir seus objetivos fitness, os shakes e vitaminas podem ser seus grandes aliados. Essas bebidas são verdadeiros tesouros nutricionais, oferecendo uma combinação equilibrada de proteínas, carboidratos, gorduras saudáveis, vitaminas e minerais essenciais. Essa variedade de nutrientes é fundamental para sustentar o corpo e garantir energia suficiente para um dia repleto de atividades.

Algumas combinações e ingredientes podem ser uma poderosa ferramenta para conquistar uma vida mais ativa. Seja você um atleta ou apenas alguém que busca melhorar seus hábitos alimentares, incluir essas bebidas em sua rotina pode fazer toda a diferença. Lembre-se sempre de consultar um profissional de saúde ou nutricionista para orientação personalizada e obtenha o máximo de benefícios dessas opções.

Facilidade e praticidade

Em meio à agitação da vida moderna, a praticidade se torna uma necessidade. Os shakes e vitaminas são rápidos de preparar e podem substituir facilmente uma refeição, especialmente quando estamos em movimento. De acordo com a nutricionista Rayanne Siqueira, para aqueles que buscam ganhar massa muscular, os shakes ricos em proteínas são excelentes aliados, ajudando no processo de recuperação muscular após os treinos intensos.

Além das proteínas, existem outros nutrientes que devem ser considerados ao preparar shakes e vitaminas fitness para fornecer energia e ajudar na recuperação pós-treino. "Principalmente o carboidrato, pois ele é a nossa fonte principal de energia. Consumir carboidrato nos shakes pode fornecer ânimo no momento pré-treino, como também pode repor estoques de glicogênio no pós-treino, facilitando o processo de recuperação."

Siqueira ainda enfatiza que há certos cuidados com a quantidade. "É necessário ter orientação de um profissional da área para calcular a necessidade diária de macronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídios), sempre priorizando carboidrato no pré-treino, em até uma hora antes, e combinação de proteínas e carboidratos nos pós treino". Ela explica que cada atividade demanda uma quantidade individual, como aquela destinada a atletas de endurance, modalidades de esportes aeróbicos de baixa a média intensidade e longa duração.

A especialista ainda cita que há casos em que, passando de uma hora e meia de exercícios, é necessário suplementação de carboidratos intratreino. "Atletas de musculação, praticantes de esportes de força, seguem a mesma orientação de carboidratos pré-treino. O que vai influenciar é a duração do treino, a intensidade dele e quanto tempo você tem para realizar aquela refeição do pré-treino".







Inove nas combinações

Segundo a nutricionista Pryscila Schweitzer, ao preparar shakes fitness e vitaminas deve-se priorizar o consumo de proteínas e de carboidratos.

"Fontes de proteína em pó, que são saborosas, de fácil diluição e possuem uma boa quantidade de proteína por dose são o Whey Protein, a proteína vegetal ou o colágeno Body Balance. É importante prestar atenção à qualidade dessa proteína, pois o ideal é escolher uma marca que tenha menos ingredientes na lista, além de dar preferência aqueles com adoçantes naturais, como estévia, eritritol, xilitol e taumatina."

Existem ainda as melhores sinergias, com combinações específicas de ingredientes que potencializam os efeitos dos shakes e vitaminas fitness. "Pensando em ganho de massa magra, a principal combinação é proteína mais carboidrato. É interessante misturar fontes diferentes de carboidrato, como por exemplo as frutas, que têm glicose e frutose em sua composição. Para potencializar a recuperação muscular pós-treino, além das proteínas e do carboidrato, também é interessante acrescentarmos uma fonte de gordura saudável, com ação anti-inflamatória, como o abacate ou a polpa de açaí", detalha.

Aposte nos suplementos

Para maximizar os benefícios do shake, é possível acrescentar suplementos como proteínas whey, colágeno, creatina, entre outros, de acordo com suas necessidades e objetivos. Assim faz o estudante em educação física pela Universidade de Brasília (UnB) Guilherme Diniz, 22 anos, que tem uma receita eleita a favorita de todas as suas manhãs. "Todos os dias, na hora do café da manhã, preparo um shake com banana, whey, granola, ovo e aveia".

O estudante mantém uma rotina assídua de treinos há quatro anos e acredita que os shakes e as vitaminas influenciam a sua perspectiva sobre a saúde e o bem-estar. "Principalmente no meu caso, que desejo potencializar condicionamento físico, os shakes me ajudam a ganhar um peso, por ser uma refeição líquida e rápida. Perfeito para quem tem uma vida corrida. E claro que antes de mergulhar nessa nova dieta consultei um especialista."





ATENÇÃO!

“A alimentação pré/pós-treino precisa passar por uma avaliação de um especialista que irá determinar se o shake pode substituir uma refeição e quais ingredientes deve-se consumir, de acordo com o metabolismo de cada um.”

Fonte: nutricionista Rayanne Siqueira



Receita

Ingredientes:

Leite de amêndoas - 1 Copo (200ml)

Semente de linhaça dourada - 1 Colher de sopa (15g)

Amora - 5 Unidades (20g)

Morango - 5 Unidades médias (60g)

Mirtilo - 10 Unidades (15g)

Banana congelada em rodelas - 1 Unidade média (40g)

Whey protein isolado ou proteína vegetal em pó - 1 dose (25g)

Canela em pó - À gosto

Forma de preparo:

1) Bater o leite vegetal com a proteína em pó, a banana, as frutas vermelhas e a linhaça

2) Beber imediatamente, adicionando a canela na hora do consumo

Essa vitamina é excelente para a saúde da mulher, pois possui muitos antioxidantes e a linhaça, que ajuda a regular o ciclo menstrual

Fonte: nutricionista Pryscila Schweitzer

